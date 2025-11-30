未獲全部地主同意 中友百貨彰化店聯外道路也卡關

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）中友百貨彰化店完工日期往後延，與工程同步的聯外道路進度也停滯，停車場出口從南瑤路延伸到中山路，因涉及住宅區變更道路用地，由於未取得全部地主同意，送縣府審查遭退件。

中友百貨彰化店預定地位在彰化市旭光西路第二停車場用地、占地2150坪，為彰化縣政府與彰化市公所合作的BOT開發案，並引進益彰公司投資經營，規劃興建地下4層、地上21層鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間。

廣告 廣告

彰化市民代表會日前開會，有市代質疑中友百貨彰化店工程延宕，原定今年8月完工，不過現在只蓋到地下室，認為業者若提不出合理說法，市公所應依契約對業者開罰；中友百貨說明，公司請台中市建築師公會鑑定，確認延宕受缺料等外部因素影響，預計民國118年5月可完工。

中友百貨彰化店除工程延誤外，聯外道路進度也停滯，彰化市公所主秘許晉嘉接受媒體聯訪時說，中友百貨彰化店有2條聯外道路，分別銜接仁愛路與中山路，建置後才能紓解交通。

許晉嘉指出，其中南瑤路銜接中山路的道路，代表會同意等到工程蓋到一樓就啟動徵收，從徵收到鋪設約需2年；另一條停車場出口道路自南瑤路168巷延伸至中山路，須先通過都市計畫細部審查，不過因未獲得全部地主同意，縣府不同意而卡關。

彰化縣府建設處長陳昌茂則說，6年前進行彰化市都計通盤檢討時，公所曾提案規劃改善此區道路，當時內政部與縣都委會以尚未取得地主同意及公所暫無開發計畫為理由保留未核定，如今要再開闢道路，仍須處理地主同意比例問題。

陳昌茂指出，縣府近期將開會研議，希望突破「需全體同意」的限制，尋求可加速開闢的方案。（編輯：陳仁華）1141130