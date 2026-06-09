未獲國會同意 美法官判川普提高H-1B簽證費違法
【緯來新聞網】美國聯邦法官於本月8日裁定，美國總統川普去年9月透過行政命令大幅調高H-1B工作簽證費用至10萬美元的措施違法，已逾越權限。這項裁決被視為仰賴海外高階人才的矽谷科技產業一大利多，可望降低企業延攬國際人才的成本與障礙，白宮也表明將提出上訴。
美國聯邦法官於本月8日裁定，美國總統川普去年9月透過行政命令大幅調高H-1B工作簽證費用至10萬美元的措施違法，已逾越權限。（圖／達志影像）
波士頓聯邦地區法院法官索羅金（Leo Sorokin）8日發布的判決書指出，此費用本質是稅收，課稅權屬於國會，並未授權總統開徵這種稅收。川普原先將H-1B申請費從最高5000美元大幅調升至10萬美元，漲幅達20至50倍，引發科技業與企業界反彈聲浪。
以特斯拉執行長馬斯克為首的多位科技領袖認為，美國科技產業長期仰賴全球人才供應，本土勞動市場難以填補龐大的人才缺口，若提高H-1B簽證門檻，恐衝擊企業競爭力與創新動能。
根據統計，去年上半年，亞馬遜取得超過1萬件H-1B簽證核准案，微軟及Meta也各超過5,000件，顯示海外專業人才已成為矽谷科技生態系不可或缺的重要支柱。
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