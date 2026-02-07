未獲授權挨轟消費痛苦！《世紀血案》發聲明 認「未聯絡林義雄」不認消費「繼續後製」

《世紀血案》殺青酒會僅讓演員出席受訪，導演徐琨華神隱，如今證實電影未取得林義雄家屬同意。李鍾泉攝

針對近日改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》引發之授權爭議與社會抵制，主創團隊費思兔文化娛樂公司於今日（7日）正式發表聲明。面對演員楊小黎、簡嫚書與李千娜相繼表態，控訴劇組隱瞞未授權、導致演員遭受輿論攻擊，聲明中也認了未曾取得林義雄家屬同意，但並未鬆口電影會停止上映前的準備。

「費思兔」在聲明中表示，公司虛心接受所有建議，並針對工作執行過程中的疏失、溝通不周，向受波及的演員及社會大眾鄭重致歉，承諾會負起應有責任。

認疏失並致歉林義雄先生

聲明中表示，林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，對於其家中發生的不幸事故，舉國哀悼，劇組絕無不敬之意。針對未能在第一時間登門請教所引發的爭議，「未來將以尊重為前提，主動說明並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」劇組也承認在殺青酒會後的媒體應對上，本應有更好的準備來面對外界提問，對此產生的困擾感到萬分抱歉。

虛構女記者視角重新審視

關於外界對題材改編的質疑，劇組解釋，隨著時空推移，許多當事人陸續出書回憶當年情景，給予了本片大量新的資訊。電影是以虛構的「女記者」身分，重新審視並整理各種新舊視角，試圖探討血案背後可能的陰謀。

劇組強調，身為台灣電影工作者，本片唯一的初衷是希望創作出反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾能更深刻認識自己的家園，而非刻意消費痛苦。

承諾保護演員專業職責

針對演員楊小黎發出的長文控訴，製作單位特別在聲明中點出，演員之職責在於專業表演，不應因公司的執行疏失而遭受波及。「對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及，本公司在此鄭重致歉。」目前該片仍處於後期製作階段，劇組表示將持續與各界溝通，並虛心接受指正。

電影《世紀血案》聲明稿。費思兔文化娛樂提供

電影《世紀血案》聲明稿如下

《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花架。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣(林家血案)是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一件致款。

林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明，並虚心聆聽任何可可能的意見與指教。

《血案》的背后到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。

演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。

本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。



