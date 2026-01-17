「未獲撤離通知」馬太鞍洪災19死 罹難者家屬找義務律師團告徐榛蔚、光復鄉長

馬太鞍溪溢流引發洪災，造成19死5失蹤，家屬委託義務律師團向徐榛蔚（左圖，翻攝臉書）及光復鄉長林清水（右圖，翻攝光復鄉公所網站）追究法律責任。



花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日溢流，洪水造成光復鄉19人死亡、5人失蹤，罹難者家屬認為花蓮縣府、光復鄉公所未及時撤離居民導致嚴重傷亡，應負法律責任，12位律師組成義務律師團與家屬代表會談，本月13日向花蓮地檢署遞狀，要求追究花蓮縣長徐榛蔚、光復鄉長林清水等人《刑法》廢弛職務釀成災害罪及過失致死罪。花蓮地檢署14日展開偵查作為，法院15日裁定羈押林清水。

馬太鞍洪災罹難者家屬為追究花蓮縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民導致傷亡的法律責任，去年10月起由12位律師組成義務律師團，陸續與10多位家屬了解案情。律師團之今（1/17）表示，光復鄉人口老化，必須釐清細胞簡訊能否有效通知災民撤離。

罹難者家屬委託律師團提告，今年1月13日正式向花蓮地方檢察署寄出刑事告訴狀，要求檢方偵辦並追究徐榛蔚、林清水，以及相關違法失職公務員等人，是否涉犯《刑法》第130條「廢弛職務釀成災害罪」、第276條「過失致死罪」的刑事責任。

律師團認為，依照《地方制度法》第19條第11款、第20條第7款之規定，本次災害，花蓮縣政府及光復鄉公所就「災害防救」，有規劃及執行之法定義務，但是中央政府至少在9月22日夜間至23日凌晨，已多次預警堰塞湖將溢流，可知被告徐榛蔚、林清水2人對於相關預警應已知悉，卻依然不加重視，怠忽職守，不但相關撤離指令有所遲滯，且必須撤離之範圍也未周全，對於防救資源投配，更是嚴重不足。

此外，律師團表示，依照《災害防救法》第24條第1項之規定，可知花蓮縣政府與光復鄉公所具有法律上之作為義務，於災害發生或有發生之虞時，對於告訴人等，依法有應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

另外，行政院農業委員會101年7月4日農林務字第1011730362號函修訂《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》之規定，也具體明確規定了被告徐榛蔚、被告林清水二人身為縣長、鄉長所應履行之職責。但事實上縣政府與鄉公所並無相應作為，導致告訴人親屬死亡，原因為被告徐榛蔚、林清水違背應盡職務所造成，應依法予以追究。

因此，律師團認為，徐榛蔚身為花蓮縣長、林清水為光復鄉長，身為相關公務員，依《刑法》第130條規定，對於災害具有預防或遏止職務，卻故意或重大過失廢弛該職務，未及時發布撤離命令，確實疏散災區居民，致堰塞湖潰壩造成重大人命傷亡，已然符合「廢弛職務釀成災害」之構成要件。

律師團說，同時依《刑法》第276條規定，在職務上怠忽所應盡之注意義務，致使人於死者，屬違反注意義務致死罪，被告2人行為不僅是消極放任，更有應認因果關係，依法應負刑事責任，希望檢方毋枉毋縱，查明真相，以期實現正義，並還給不幸罹難者及家屬公道。

