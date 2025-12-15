未獲明年度重建經費承諾 光復鄉民花縣府前倒泥沙抗議

載著好幾袋0923馬太鞍溪堰塞湖沖刷下來的泥沙，光復鄉災民將土方傾倒在花蓮縣政府正門口的大馬路中央，並將縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、鄭天財等人的相片埋入土中。

光復鄉佛祖街災民陳小姐表示，「我不管是花蓮縣政府、鄉公所還是中央，你要給我們一個解釋，是放棄呢？還是不放棄？你要給我們答案。」

0923馬太鞍溪洪災至今84天，光復鄉民哭訴至今生活還是無法回歸正常，無法接受縣府明年115年度縣總預算竟未編列救災重建經費，認為縣府已違反《災防法》規定。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin Haluwey指出，「《災救法》第57條就明訂了，地方政府有復原跟重建的責任，你憑什麼不把我們當人看啊？我們都是人耶，你就這樣放任我們災區這樣。」

而這已是繼11日之後，光復鄉民到縣府前第2次抗議，縣府重申會依法編列經費。

花蓮縣政府新聞科長李冠霆表示，「有關重建委員會的部分，我們縣府已經在上週啟動，另外有關鄉親他們關心的重建經費的部分，我們會依照相關的法令規定，來為鄉親爭取最大的權益。」

縣府強調，編列災後重建預算必須依循《地方制度法》、《預算法》等規定，希望議會能儘速依法定程序啟動審議，但程序會已結束，府會是否能協調出如何將此案再送進大會審議，成為外界關注議題。

