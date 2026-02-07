未獲林義雄授權拍攝！《世紀血案》導演神隱未回應 家族背景曝光爭議擴大

電影《世紀血案》舉行殺青記者會，導演徐琨華未現身，由主要演員代表出席。（圖／本刊攝影組）

改編自1980年代震驚社會的「林宅血案」的電影《世紀血案》，自消息曝光以來爭議不斷。由於劇組未事先取得當事人林義雄的同意便投入拍攝，引發社會各界質疑與抵制聲浪。事件延燒後，多位主演紛紛發聲道歉試圖止血，但導演徐琨華至今仍未現身回應，連帶其家族背景也被網友起底，引發更大關注。

導演徐琨華出身影視世家，其父徐小明為《少年吔，安啦！》導演。（圖／翻攝自臉書，HKIFF Industry）

該片近日舉行殺青記者會，導演徐琨華並未出席，現場由楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏與資深演員寇世勳出面分享拍攝過程。其中寇世勳在片中飾演前警備總司令汪敬煦，於記者會上特別提及，導演徐琨華的祖父正是當年台灣警備總部的發言人徐梅鄰。

寇世勳指出，導演可能從家族長輩口中聽聞過事件細節，並強調《世紀血案》在創作上並未偏向任何特定立場，盼外界不要過度詮釋。不過這番說法仍未完全平息網路質疑，不少聲音質疑導演與歷史事件的關聯，可能對作品詮釋產生影響。

根據《維基百科》資料，，徐琨華1984年出生於台北，父親為台灣資深導演徐小明，曾執導經典作品《少年吔，安啦！》，而其祖父徐梅鄰則曾任警總發言人。先前他也曾接受「HKIFF Industry」（香港國際電影節電影業辦公室）專訪，並以電影《Admission》入選2024年五部「製作中項目（WIP）」之一，在國際影壇逐漸累積能見度。

除了導演背景引發討論外，飾演林義雄一角的演員夏騰宏也坦言，在拍攝過程中壓力不小。他表示，相關歷史影音資料稀少，多數僅能依靠照片揣摩人物神情，加上實際拍攝時間僅有5天，難度相當高。他強調，飾演真實人物不能自由發揮，必須讓觀眾感受到角色的真誠與尊重。

事件延燒之下，7日當天，主演李千娜、簡嫚書與楊小黎陸續透過社群發文，向外界致歉並表達對輿論的理解與尊重，盼以誠意平息各界不滿。不過，導演徐琨華始終保持沈默，未對相關爭議做出任何回應，也讓整起風波蒙上更多不確定性。

