未獲諾貝爾獎心生不滿？川普：沒有義務再「事事考慮和平」

美國總統川普(Donald Trump)近來重申他有意掌控格陵蘭，甚至不排除採取軍事行動；他在寫給挪威總理的信中再次表明這一意圖，也提到由於他沒有獲得諾貝爾和平獎，因此自己沒有義務在做每一件事時「只考慮和平」。

路透社今天(19日)報導，挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Stoere)和芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)近日致函川普，表達反對美國因歐洲國家聲援格陵蘭而加徵關稅的決定。在兩人發出訊息後不久，便收到川普的回覆。

川普寫道：「親愛的約納斯(指挪威總理斯托爾)：考慮到貴國決定不把諾貝爾和平獎頒給阻止了至少8場戰爭的我，我不再有義務事事考慮『和平』，即便這仍是我的首要考量。但我現在可以開始思考對美利堅合眾國有利且適當的事。」

除此之外，川普也在這封訊息中再次質疑丹麥對格陵蘭的主權，他說：「丹麥無法保護那片土地不受俄羅斯或中國侵犯，而且憑什麼他們就擁有『所有權』？」

「他們拿不出書面證明，僅僅是因為幾百年前有一艘船在那裡登陸，但我們的船也曾經登陸過。」

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)日前也以歐洲人「軟弱」為由，試圖將美國接管格陵蘭的野心正當化。而事實上，根據1814年丹麥戰敗後簽署的「基爾條約」，挪威被割讓給瑞典，丹麥則重新獲得格陵蘭的控制權。過去的美國政府也多次承認，格陵蘭是丹麥的一部分。