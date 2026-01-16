未獲邀上春晚…金晨自嘲「不夠喜慶」 網友卻開酸這理由

金晨自曝尚未收到2026年央視春晚邀請。(取材自微博)

參演過「慶餘年2」、「凡人修仙傳」，並憑藉電影「孤注一擲」入圍大眾電影百花獎最佳女主角的金晨，近日在直播中自曝尚未收到2026年央視春晚邀請，一句幽默自嘲「為啥呀？是我不夠喜慶嗎？」引發網友熱議，相關話題迅速登上熱搜，更掀起了關於春晚選拔機制與「喜慶人設」的熱議。

金晨在互動直播中被問到春晚安排時，她坦言「目前沒接到邀請」，隨即笑著反問，「為啥呀？是我不夠喜慶嗎？」據悉，這個時間點正是節目篩選關鍵期。

其實，金晨曾經兩度登上春晚，第一次是在2021年，她搭檔劉燁、楊冪等獻唱冬奧主題曲「燃燒的雪花」，首次登台展現活力；第二次是2025年，金晨以紅裙造型搭檔白鹿、毛曉彤等演繹歌舞「春意紅包」，但在表演過程中，不慎將吉祥物玩偶扔出舞台，砸中後台小朋友，被網友笑評是「金喜」。

金晨這句「不夠喜慶」的自嘲式回應，獲網友封為「蠟筆小晨式可愛」，而她在直播中嗑瓜子、嘮家常的接地氣人設，強化了「內娛活人」標籤。對此，不少網友讚她「太可愛了」，還有粉絲隔空喊話春晚節目組，「趕緊安排又美又喜氣的姑娘」。

但也有網友開酸金晨，「整過頭了，誰敢邀請」、「變樣太多了」、「完全沒有去年靈動的感覺」。

據了解，金晨近年深陷整容疑雲，她被發現臉部輪廓、鼻子和眉骨都和先前有些不一樣，有網友懷疑她墊高山根、開眼角以及面部填充，甚至被吐槽「臉歪嘴斜」，不過，也有網友懷疑是妝容與燈光問題。

另一方面，有網友分析，央視春晚邀請機制本就存在輪換邏輯，央視目前雖尚未官宣最終名單，但不排除後期「空降」可能。

