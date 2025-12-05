未獲邀說明財劃法覆議案 卓榮泰批藍白矇住國人眼睛「別以為大家願意變鴕鳥」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院日前對再修版《財劃法》部分條例提出覆議，今（5）日在立法院會上演表決大戰，藍白再次以人數優勢否決覆議案。對此，行政院長卓榮泰稍早回應，藍白沒邀政院到立法院報告覆議案，無法向國人說明法案的錯誤內容，「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」。

針對立法院上月14日三讀通過再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題。不過，今早在立法院會上，藍白俠人數優勢，以59:50票數再次退回覆議案。

卓院長今日下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。他會前受訪表示，從立法院拒絕安排行政院前去報告，執意要直接表決，大家大概就知道結果會是如此。

卓榮泰指出，國會最近一直有一些狀況，包括審查法案不經討論，直接逕付二讀，接著強行表決，或是審查覆議案不經報告、不用答詢，也強行表決，讓真相無法呈現在國人面前。若立法院有邀請行政院前去報告，行政院會把法案錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢也會讓爭議更清楚明白，但國會拒絕這樣的程序。

卓榮泰直言，「不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥」，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

