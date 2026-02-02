未登記參選！基隆「正妹營養師議員」許睿慈宣布不再爭取連任

民進黨基隆市議員黨內初選登記已在1月30日截止，現任議員許睿慈未登記，引發關注。她今天發布聲明，正式宣布將不再爭取議員連任，許睿慈她強調，無論是否站在市議員的位置上，都會以不同的身分持續投入公共議題、監督政策、服務市民，此消息也為基隆政壇投下震撼彈。

基隆市議員許睿慈放棄連任，引發關注。（圖／翻攝許睿慈臉書）

許睿慈在民進黨議員初選截止前仍未登記參選，民進黨基隆市黨部並未對外公布原因，政壇出現各種傳聞，包含是否等待徵召等可能性，但都未經本人或黨部證實。許睿慈在沉寂數日後，於2日下午發出聲明，除細數任內政績外，也正式表態將不爭取市議員連任。

許睿慈在聲明中表示，她始終相信公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。在任期中，她將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。她指出，這不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，透過日常飲食教育為孩子與城市建立長期的健康基礎。

在長照政策上，許睿慈爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾，優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。她也向賴清德總統建言優化長照給付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。

許睿慈說，在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。即使相關預算已通過、承諾已開出，她仍未鬆懈，持續追蹤實際建置與汰換進度，甚至進一步揭露市府電動公車建置成本預算錯估高達7億元的重大問題，要求重新檢視財務估算、採購規劃，確保政策落實，建立一個穩定、安全、可長期運作的運輸體系。

在人本及改善交通問題上，許睿慈成功推動新豐街聯外道路進入規畫階段，整合中正區部分路段電桿地下化、爭取號誌燈號、停車格、通學步道，也推動既成巷道納管，解決長達20年的私地通行爭議，劃設紅線淨空消防巷道死角，讓安全成為制度而非運氣。

許睿慈強調，正因為她深知公共治理的重量，對於是否參選始終選擇慎重以對。她直言，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作往往取代了對公共事務本身的關注，當民意代表實際做了什麼、制度是否因此改善不再被認真檢視，這樣的氛圍無論對民主或公共服務而言都只會讓人更加灰心。

許睿慈說，她不會向黨內制度挑戰，她沒有領表而不去登記，也不會為了省下登記費去進行任何形式的操作，更不會把公共信任當作策略工具。她宣布將不爭取市議員連任，無論是否站在市議員的位置上，都會以不同的身分持續投入公共議題、監督政策、服務市民，形式將改變但初衷不變。

基隆市議員許睿慈。（圖／翻攝許睿慈臉書）

許睿慈表示，公共服務不會因為一場選舉才開始，也不會因為一場選舉而結束，不是勝負而是承擔，不是位置而是責任。她仍會站在公共事務現場，用專業守住原則，用行動回應信任，不因角色不同而沉默，「公共服務，是一條長路，我仍在路上」。

