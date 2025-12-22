未登記工廠管理系統 明年上線

南市經發局推動未登記工廠管理及輔導系統建置計畫，預計明年初正式上線，將可提升管理效率和服務品質。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

強化工廠管理效能並提升輔導作業品質，市府經發局推動「台南市未登記工廠管理及輔導系統」建置計畫，預計明年初正式上線，經發局說，該系統開發完成後，透過數位化與自動化流程，全面提升行政效率，將可開立納管輔導金及營運管理金繳費單，並完成自動對帳，降低人工比對時間及資料核對錯誤風險，提升帳務處理效率。

經發局表示，一０九年三月二十日新修正「工廠管理輔導法」施行以來，針對未登記工廠管理，在執行過程中面臨資料分散、統計困難、紙本作業繁瑣、對帳耗時等挑戰。 為有效解決，經發局啟動系統開發計畫，整合局內特定工廠、查處案件、用地計畫、研考業務等業務流程及資料，打造兼具管理、查詢與分析功能的智慧化管理系統。

廣告 廣告

經發局長張婷媛表示，該系統完成後將整合工廠登記、勘查、繳費、自動對帳與地圖展示等多項功能，透過數位化與自動化流程，全面提升行政效率，並強化服務便捷性與資訊透明度。

同時，該系統建置地圖分析平台，可套疊多重圖層、篩選特定範圍工廠資料，呈現工廠分布情形，協助市府進行空間化決策與輔導規劃。

在工廠業務管控方面，提供逾期辦理提醒、管考作業、資料查詢、報表匯出等功能，有助掌握案件進度與辦理時程，強化管考效率，確保各項業務如期完成。

工業行政科長龔伯璋表示，該系統明年初正式啟用後，不僅可大幅提升內部管理效率，也將提供業者更便利的案件辦理進度及繳費資料查詢，無需再以電話或臨櫃方式詢問。