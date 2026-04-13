未登記提名引熱議 藍宜蘭火速徵召4戰將

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國民黨宜蘭縣黨部上周提名登記截止，議長張勝德、宜蘭市長陳美玲等四人未登記，都是戰將級大咖或艱困選區參選人，未登記消息引發熱議。黨部昨開提名小組會議，火速通過徵召四人，另也徵召議會黨團書記長林義剛選議員，展現團結迎戰二○二六決心。

國民黨提名小組開會討論後，一致通過徵召宜蘭縣議長張勝德參選議員；宜蘭市長陳美玲參選宜蘭市長；頭城鎮長蔡文益選頭城鎮長；員山鄉長參選人黃雯如選員山鄉長。

縣黨部表示，張勝德長期深耕基層，具豐富議政經驗與高度民意基礎；陳美玲任內施政穩健、政績有目共睹；蔡文益積極推動地方建設與觀光發展；黃雯如勇於承擔，願投入艱困選區，為黨服務。提名作業是由小組綜合評估選區特性、參選人條件及基層支持度審慎決議，針對高度競爭力、或關鍵選區人選等採徵召方式，確保整體選戰布局最有利。

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縣黨部強調，徵召制度並非取代登記程序，而是在制度基礎上，因應不同選區與選戰需求採行的機制。對手已完成布局，國民黨更需加速整合、凝聚共識，推出具勝選實力的人選。

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