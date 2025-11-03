未登錄土地三不管！楓港溪瓜田惡臭50年 找不到主管單位

立院環衛委員邀集中央部會到屏東縣獅子鄉會勘楓港溪西瓜田，有數10公頃未登錄土地找不到主管機關，讓鄉民氣憤不已。（羅琦文攝）

立法院衛環委員會今（3）日到屏東縣獅子鄉會勘瓜農在楓港溪種西瓜、施肥造成環境衛生問題，嚴重影響獅子鄉新路部落居民生活情況。由於立委盧縣一在10月20日會勘時，就已經發現有超過數10公頃西瓜田找不到主管機關，今日再度會勘，還是無法釐清主管單位。鄉民氣憤指出，兩個星期毫無進展，希望政府重視部落居民生存。

立院衛環委員會召集人蘇清泉、委員盧縣一今日邀集環境部、國產署、水利署、能源署、原民會、法務部、獅子鄉公所等中央與地方機關，中午到楓港溪河床地西瓜田會勘，並到獅子鄉公所聽取環保、能源2署及工研院對河川環境及風電開發計畫簡報。

楓港溪是縣管河川，主管機關屏東縣政府未派人參加會勘，令蘇清泉、盧縣一、屏東縣議員李紀財、丹路村長高基銘、楓林村長宋銘德及多位鄉民大為不滿。

楓港溪西瓜田影響獅子鄉民生活，立委蘇清泉（右四）、盧縣一（右三）邀集中央部會到屏東縣獅子鄉會勘。（羅琦文攝）

盧縣一指出，10月20日會勘時就已經知道未登錄土地不在合法承租種西瓜的範圍內，希望國產署能在11月底將土地管轄責任釐清楚，後續再看是要移送法辦或是行政裁罰，而不是再三找責任歸屬，這樣獅子鄉民情何以堪。蘇清泉則訝異竟有這麼大片無人管的土地種西瓜，簡直是美濃大峽谷再現，應快點釐清管理單位

高基銘說，如此重要的議題卻沒有看到縣府人員，現場有很多問題都必須靠屏東縣政府來回答，但是大家很訝異又難過，地方官員如此對待自己的鄉親，弱勢的鄉親沒權益。

高基銘指出，10月的會勘，大家已經看到沒有在合法承租範圍種西瓜、使用惡臭雞肥、私設便道破壞河堤等等違法事實，到底是可以撤照還是裁罰，結果縣府罰了一個不痛不癢的2萬5000元，如何彌補數10年來對鄉親的傷害。

許多鄉民在座談會時紛紛大吐苦水，羅姓鄉民表示，曬衣服時上面停滿蒼蠅、嘴巴張開就吃到蒼蠅，更有鄉民拿出一大張黏蠅紙，滿滿的蒼蠅令人怵目驚心，鄉民怒控，一張蒼蠅紙沒多久就黏滿，「連我們吃飯蒼蠅都要來搶」。

鄉民也指出，楓港溪種西瓜已超過50年，部落族人受影響地超過50年，雞糞肥料惡臭及蒼蠅令族人苦不堪言，而且種植過程中改變河川地貌，挖灌溉水池導致孩子溺水，哭訴無門。

國產署屏東分署副分署長鍾竹英表示，在未登錄土地部分需先釐清管理機關，如果是河川區域內，就是縣府，河川區域外有原保地及保安林地，則屬原民會或林保署登錄管轄，若都非屬上述3機關，則國產署會登錄管理，因此第一步需請縣府先將河川區域線先釐清，後續國產署會邀集原民會、林保署及鄉公所確認管理單位。

高基銘說，今天聽了許多鄉民心聲及中央長官的回答，但是完全聴不到鄉親要的答案，合法承租的部分，親鄉都沒意見，但是未登錄土地事實上就是破壞了土地種西瓜，結果都沒有聽到長官員說要如何去處理它，是要繼續種植，還是要等調查完之後，西瓜也收成了，親民也把蒼蠅吃完了，才能聽到政府的答案。

座談會提及楓港溪風力發電案，反對風力發電自救會長王光盛遞交陳情書給環境部次長沈志修，環境部在會中也強調，會嚴格把關審查。能源署副署長陳崇憲則表示，經濟部的立場很清楚，不會支持沒有獲得地方同意、有生態疑慮的陸域風電開發案。

對於楓港溪種西瓜，屏東縣政府回應，西瓜業者未申請開闢便道部分，依水利法開罰新台幣2萬5000元，嚴正要求西瓜業者務必遵照法規種植，若有違規情事依法處分，情節嚴重者併將撤銷種植許可，相關局處持續啟動不定時聯合稽查，以最高標準維護鄉親環境權益與生活品質。

