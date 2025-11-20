未看後方開車門！「開門驚嚇」釀機車倒地 警提醒荷蘭式開門法

【警政時報 林家嘉／台中報導】未看後方開車門造成的「開門驚嚇」再度釀禍！台中市文心路四段與崇德路二段口日前發生一起交通事故，一名汽車乘客臨停下車時疑似未注意後方來車，貿然開啟右側車門，正巧一輛機車經過，騎士因閃避不及摔倒在人行道上，所幸僅受輕傷。

後方機車遭突開車門影響重心失控，人車倒地，所幸騎士僅受輕傷。（圖／記者林家嘉翻攝）

第五分局交通分隊警員莊忠政指出，事發時該自小客車沿文心路四段往大坑方向行駛，在靠近崇德路二段短暫停靠路邊。右後座乘客下車時未先查看後照鏡與後方車流，車門瞬間推開，與機車行經動線正面碰上。騎士倒地後由救護人員送醫，並無生命危險，但事故原可透過基本防護習慣避免。

第五分局分局長劉其賢提醒，民眾上下車時應在安全、合法的位置緊靠路邊停放，並確實遵守「三步驟安全原則」：一、先觀察後照鏡及周邊車流；二、採用「荷蘭式開門法」以外側手開門、自然回頭增加視野；三、慢開車門、先開一條縫確認無來車再完全開啟。未依規定開啟車門造成事故，駕駛人或乘客將依《道路交通管理處罰條例》第56條之1規定處新臺幣2,400元以上4,800元以下罰鍰，呼籲民眾務必落實安全動作，避免悲劇發生。

