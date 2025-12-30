未確實關閉瓦斯 新光三越中港店氣爆中檢起訴13人

（中央社記者趙麗妍台中30日電）新光三越中港店2月氣爆案，釀5死35傷。因未依法申請室內裝修許可，未提報施工中消防防護計畫，未確實關閉瓦斯開關，中檢今天依法起訴新光三越總公司及管理、承攬人員等13人。

新光三越台中店氣爆案釀5死35傷，台中地檢署今偵結。台中地檢署發布新聞稿指出，檢察官認為，新光三越為全國性大型企業，應以最高標準落實公共安全及施工管理，被告等人在施工前未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，最終釀百貨史上最嚴重的工安事故，雖新光三越已與部分被害人達成和解，但過失情節重大，事後仍多有推諉卸責，建請法院量處適當之刑。

新聞稿表示，新光三越中港店12樓2月13日發生重大氣爆，釀5死35傷。中檢成立專案小組調查，新光三越中港店為配合營運需求，施作改裝工程時未依法申請室內裝修許可，未提報施工中消防防護計畫，即讓廠商在2月9日閉館後進場施工。

檢方調查，許姓中港店長施工前未能掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，新光三越店鋪開發部滑姓副理、吳姓課員以及室內裝修公司陳姓承包商，明知工程涉及瓦斯管線，施工前應督促他人確保施工場無瓦斯危害。天花板內的瓦斯漏氣檢知器已在施工前拆除，並未設置替代防護措施。

欣中天然氣股份有限公司在2月10日拆除12樓美食櫃位的瓦斯表並封塞表後管線，但瓦斯表前的表外管線仍充滿瓦斯。4名管理店舖、電機、負責消防安全業務者也未確認瓦斯已完全阻斷。

2月13日怪手進行拆除作業時，瓦斯管線緊鄰天花板，怪手作業高度高於管線埋設位置，未採取必要防護或改以人工方式施工，未聯繫瓦斯公司或調閱管線圖說，僅目視巡查並關閉部分分歧開關，疏未關閉12樓2處瓦斯總開關。

怪手操作不慎扯落天花板的瓦斯主幹管暨分歧管，瓦斯外洩並蓄積在天花板上方空間，不知情的黃姓水電工人在另端使用電動電纜剪除電線，電纜剪運轉產生的火花引燃瓦斯引發氣爆。檢方統計氣爆事件釀5死35傷。

許姓店長、滑姓副理、吳姓課員以及莊姓等4人負責消防安全管理業務者等13人以及新光三越總公司，檢方分別依過失致死、過失傷害、職業安全衛生管理法等起訴。（編輯：李淑華）1141230