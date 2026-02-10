未祝賀高市！ 中國再要求日方撤回涉台言論

日本執政的自民黨在眾議院選舉中拿下超過3分之2以上的席次，首相高市早苗的政治豪賭獲得壓倒性勝利，對於中日關係，高市表示，抱持開放態度和中國進行各種形式的對話，不過，選後中國外交部沒有祝賀高市勝選，反而老調重彈再次要求日方撤回涉台言論。

專家曝高市面臨3大限制 華府、北京、金融市場

《紐約時報》分析指出，選舉結果顯示日本選民普遍支持高市在經濟、移民政策以及對中關係的強硬立場；日本政治研究學者霍爾指出，高市主要不是靠政績競選，而是傳遞一種正面的訊息，她將使日本在經濟和國防方面更強大。

此次勝利執政聯盟取得空前優勢的席次，未來高市推動政策暢行無阻，不過專家認為，高市可能面臨來自外部的三大限制，那就是華府、北京以及金融市場。

針對與中國的關係，高市在勝選記者會上表示，「鑑於日中之間存在許多疑慮和挑戰，溝通顯得特別重要，日本對於與中國進行各種形式的對話均持開放態度。」至於中方，中國外交部沒有祝賀高市勝選，反而老調重彈再次要求日方撤回涉台言論。

不過，學者分析，高市收回的可能性愈來愈低，日本政治研究學者霍爾認為，高市勝選的部分原因是選民認為她在諸多議題上立場堅定，對中國的抗壓性很強，因此她不太可能改變對台立場或做出讓步。

