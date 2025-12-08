未禮讓行人收6千元罰單！發文討拍遭網砲轟：開罰剛好而已

網友PO文抱怨初犯未禮讓行人就被開罰6000元，反遭一眾網友砲轟。 圖：翻攝自Dcard

[Newtalk新聞] 一名女網友收到一張「未禮讓行人」6000元罰單，上網PO文討拍「第一次違規也罰最重」，認為「初犯」應該要有空間，文章曝光後卻引起網友撻伐，「旁邊機車都停下來等了，就妳直接開過去，被開罰剛好而已」。

網友在社群平台PO文「真的覺得很委屈，所以上來問問大家的意見」，認為自己初犯「未禮讓行人」，罰鍰區間是1200元至6000元，但卻直接收到最高的6000元罰鍰，自己不僅是第一次違規，一年內也完全沒有任何紀錄，覺得超級委屈「的確那邊是有行人，但有必要第一次開就開最高嗎？」

文章一出馬上引來大量網友砲轟「發上來丟臉的嗎」、「就是要罰這麼重你下次在斑馬線看到行人才會停啊，不然哪有嚇阻力！如果一次6000跟5次1200感覺就有差了」、「有錢開車沒錢繳罰單哦」、「申訴也沒用，妳確實是未禮讓行人，乖乖繳6000元學個教訓」。

另外也有好心網友解釋「1200元只有機車初犯，汽車駕駛跟機車累犯都是加重開罰6000元」、「汽車都是6000元，別想太多」、「妳這張是警察現場舉發，不是被別人檢舉的，申訴應該是不可能過」。

