未禮讓行人罰6千！台中男不服申訴真逆轉 法官判免罰

記者陳佳鈴／台中報導

阿郎（化名）日前因在行人穿越道前未禮讓行人，遭警開罰新台幣 6000 元，並記點與強制上交通講習。他不服提起申訴後，警察輸了！（示意圖／資料照）

台中市一名駕駛人阿郎（化名）日前因在行人穿越道前未禮讓行人，遭警開罰新台幣 6000 元，並記點與強制上交通講習。阿郎不服裁罰提起行政訴訟，堅稱其與行人距離已超過執法認定標準。台中地方法院經仔細核對交通標線規格及執法準則後，最終認定其行為未構成違規，裁定撤銷原處分。

判決書指出，事發當天，阿郎駕駛小客車行經台中市北區日興街與文化街口，因路口有行人正在通過斑馬線，執勤員警認為阿郎「行近行人穿越道時未暫停讓行人」，遂予以攔停並依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。台中市裁決處隨後依規定對阿境裁罰 6000 元，記違規點數 3 點，並要求其參加道路交通安全講習。

阿郎不服，向法院主張當時其車頭進入斑馬線的瞬間，與行人距離已達 313 公分以上，超過執法所稱的 3 公尺取締標準，認為警方採證影像有失精準，裁罰明顯不當。然而，裁決處則堅稱舉發無誤，表示經影像判讀，車輛前懸進入斑馬線時與行人的距離，僅約 280 公分，未達 3 公尺的取締臨界值。

為求釐清事實，法官調閱警方採證錄影及照片，並函請台中市交通局提供現場斑馬線（枕木紋）標線的實際規格。依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》，枕木紋的固定寬度為 40 公分，而該路口標線間隔經函覆為 80 公分。

法院據此詳細換算，認定警方對距離的判斷有所偏差。法官指出，阿郎車輛「甫進入」行人穿越道時，與行人的實際距離為 320 公分。

法院最終認定，雖然阿郎未完全停車等候，但其車輛與行人已維持超過法定認定基準的距離，不足以構成《道交條例》第 44 條第 2 項所指的違規行為，故撤銷原裁罰。

