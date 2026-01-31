未禮讓行人罰6000？駕駛不吞打官司 法官算完「枕木紋」數學題：撤單

彰化一名男子去年被認定未禮讓行人，挨罰6000元，他不服提告，獲法官撤銷罰單，圖為彰化警方取締示意圖。（彰化縣警局提供）

彰化一名楊姓男子去年5月駕車行經溪湖鎮一處路口，遭警方認定未禮讓行人，被開罰6000元並記3點。楊男不提起行政訴訟，法官審理發現，警方執法認定標準，須於行人保持3公尺距離，但勘驗行車紀錄器換算，楊姓駕駛距離行人還有4.8公尺，因此不構成違規，判原告勝訴，撤銷原處分。

駕駛被認定未禮讓行人的經過？

這起案件源於去年5月1日下午，楊姓男子駕車行經彰化縣溪湖鎮彰水路與環中街口，欲左轉遭員警攔停，稱行經行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，當場製單舉發，並移送彰化監理站。楊男被依「道路交通管理處罰條例」第44條第2項裁處6000元罰鍰，並記違規點數3點，另須參加道路交通安全講習。楊姓男子申訴不成，改打行政訴訟，要求撤銷裁決。

警政署認定取締標準為何？

據了解，「道交條例」雖明定，駕駛人行經行人穿越道遇有行人穿越時，應暫停讓行人先行通過，但條文並提到「應暫停」的具體距離標準。交通部為此與警政署已律定執法取締基準，亦即汽車與行人行進方向距離在1個車道寬（約3公尺或約等於斑馬線3個枕木紋）以內，或前懸已進入行人穿越道，即可認定違規。

法官透過行車紀錄器換算 人車距離4.8公尺

台中高等行政法院審理此案時，當庭勘驗行車紀錄器影像，發現楊男左轉時，雖前懸進入行人穿越道範圍，但當時行人位於穿越道右側第2個枕木紋位置，雙方之間尚有約4組枕木紋及4個間隔距離。

法官依法規換算，白色枕木紋寬40公分，間距約80公分。換算後，車輛與行人距離約4.8公尺，由於超過3公尺取締標準，不構成「不暫停讓行人先行」的違規事實，因此撤銷罰鍰、記點並命參加講習等原處分，判決楊男勝訴。

