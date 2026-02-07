未禮讓行人！基隆女駕駛「放慢一下」突補油門 男子過馬路遭撞飛

賴姓女子昨晚駕車行經基隆市新豐街路口，疑夜晚陰雨天未注意前方狀況，也未禮讓行人，撞上快步過馬路的劉姓男子，所幸劉男僅受到輕傷。（翻攝畫面）

基隆市昨（6日）晚間發生一起行人遭撞車禍。一名賴姓女子駕駛自小客車行經新豐街，疑似下雨視線昏暗，撞上快步通過行人穿越道的劉姓男子，造成劉男被撞飛倒地，所幸只是輕傷，警方獲報到場處理，並疏導交通。

這起車禍發生在基隆市中正區新豐街，根據監視器畫面，當晚下起小雨，44歲賴姓女子駕駛自小客車行經路口處，一度減速，但未察覺37歲的劉姓男子快步通過行人穿越道，突然踩油門起步，與劉男發生碰撞，造成劉男當場倒地。賴姓女子下車查看，所幸劉男僅受到輕傷，也向駕駛表示不需就醫。

警方獲報到場對賴姓女子實施酒測，確認沒有酒精反應，除了疏導交通，也將進一步釐清賴女相關肇事責任。

警方也呼籲，雨天視線不良，駕駛人宜放慢車速，行經行人穿越道請優先禮讓行人通行，以保障用路人及自身安全。警方重申，執法將嚴加取締斑馬線不禮讓行為，最高可處新臺幣6000元罰鍰。籲請駕駛人牢記「慢、讓、停」原則，勿因一時疏忽釀成遺憾。

