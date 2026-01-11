未禮讓駕駛慘吞1.2萬罰單 路人「1詭動作」法官判免罰

社會中心／陳佳鈴報導

龔男主張當時該名「行人」拿著手機對著車流猛拍，站在紅線後方根本沒動，駕駛如何判斷他要過馬路？這簡直是過度執法與陷阱。（示意圖／資料照）

「行人帝王條款」竟成檢舉達人的釣魚工具？台南市一名龔姓男子，去年開貨車行經歸仁區路口時，因未禮讓路邊一名「行人」，連同後方跟隨的自家轎車，慘遭檢舉魔人拍下，一口氣收下兩張罰單、共遭重罰1萬2000元。龔男不甘被當肥羊，怒控檢舉人根本是「站路邊錄影賺獎金」而非真要過馬路。高雄高等行政法院勘驗影片後，認定檢舉人行為並無穿越意圖，霸氣判決撤銷罰單，狠狠打臉交通局。

判決指出，龔男去年5月5日中午駕駛小貨車，後方跟著太太駕駛的名下車輛，行經台南歸仁某路口。事後兩人雙雙收到紅單，遭檢舉「行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行」。警方受理檢舉後移送交通局，兩人各被裁罰6000元並需參加道安講習。龔男大聲喊冤，主張當時該名「行人」拿著手機對著車流猛拍，站在紅線後方根本沒動，駕駛如何判斷他要過馬路？這簡直是過度執法與陷阱。

廣告 廣告

台南市交通局則辯稱，現場標線清晰，該行人已站在穿越道前方準備通過，車輛未減速且距離行人未達一個車道寬，違規事實明確。然而，法官當庭勘驗檢舉影片後，案情出現驚人逆轉。

畫面顯示，這名所謂的「行人」其實是站在路邊騎樓陰影下的紅實線後方，手持錄影器材像「人體腳架」般，鏡頭左右反覆橫移長達20幾秒，專注拍攝經過的車輛。當龔男兩車通過時，該人雙腳「釘在原地」完全未踏出一步，也沒有任何肢體動作顯示要過馬路。

法官認為，該處路邊寬敞尚可停放機車，且有路燈桿阻隔，一般駕駛人看到有人站在該處錄影，很難直接聯想到對方有通行意圖。交通局雖辯稱檢舉人鏡頭有推進，但無法證明是為了過馬路還是調整焦距。法院最終認定，不能僅憑人站在路邊就認定有穿越意圖，交通局裁罰過於草率，不符比例原則，裁定撤銷原處分，還給駕駛公道。

更多三立新聞網報導

地獄梗？！防孤獨死App「死了麼」衝下載冠軍 網怒噴觸霉頭

斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制

網上噴髒話秀槍照！北港男防仇家嗆「幹X娘」恐嚇大眾 警突襲逮人

馬斯克驚言南韓「1問題」很嚴重！北韓連打都不用打 就能直接拿下南韓

