未積極回收芬普尼蛋 高雄鳳山大全聯將挨罰

桃園楓康超市在蛋品區貼上公告，因部分市售雞蛋被檢出含有農藥芬普尼，只要持相關發票就能辦理退換貨，10日上午就有消費者拿來退貨、退費。

桃園市民說：「我說能不能退，他說可以啊，你就把整盒帶來吧，可是我已經吃了，我說零散，他說沒關係，你就有多少就拿來退多少。」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，「民眾大量誤食芬普尼農藥，還是可能會造成神經毒性，譬如說意識不清、抽搐，有生命的危險，在臨床上，其實芬普尼中毒並沒有特殊的解毒劑。」

食藥署聯合地方衛生局，日前在傳統市場、超市等場所抽樣檢驗雞蛋的農藥殘留，結果發現「鮮健蛋品洗選蛋」芬普尼代謝物超標3倍，而且蛋品來自彰化某畜牧場；進一步調查發現，牧場生產的4批雞蛋都不符規定，分別販售給下游9個蛋品項目，總計約有15萬顆問題雞蛋，恐怕已經流向桃園市、高雄市等9縣市，通通必須下架回收。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，「確認這些雞蛋都是來自單一牧場，那也抽驗這個洗選蛋場相關其他的雞蛋，檢出芬普尼代謝物不符合規定。」

不過高雄市衛生局針對通路業者開出第一槍，因為鳳山大全聯沒有積極回收問題蛋品，未主動通知消費者，遭到開罰。

高雄市衛生局食品衛生科長謝米枝說明，「再次稽查發現該鳳山分公司，並未依本局指示主動積極通知消費者，本局將依違反《食品安全衛生管理法》，針對全聯實業股份有限公司，裁罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。」

食藥署表示，該畜牧場過去沒有違規紀錄，衛生局將視情況，依《食安法》對畜牧場處6萬元以上、2億元以下罰鍰。農業單位也持續了解污染原因，釐清感染源來自飼料、環境或其他因素，也呼籲民眾停止食用問題雞蛋。