未立案卻存活30年！ 三峽違規補習班負責人闖合法同業叫囂

社會中心／綜合報導

新北市三峽區一間補習班控訴，被另一間"未立案"的補習班業者騷擾，時間長達6年，對方不斷向衛生局、教育局等單位檢舉，甚至闖到補習班叫囂，因為這一間未立案的業者，懷疑合法的補習班找人跟蹤、舉報，最後，警方和教育局介入調查，發現這間未立案的補習班，確實"違規上課"，裁處6萬元罰鍰。

戴墨鏡口罩的女子，走進補習班，拉下口罩、開始狂飆…

身穿黑衣的補習班業者一聽，氣炸了。

原來闖進來的是另一間"未立案"的補習班業者，她認為被合法業者跟監拍照，跑過來質問。

請她出去不出去，黑衣業者打電話報警，對方也沒在怕。

事後對方心有不甘，反過來跟監，但他們也被拍到，持續開私車來學校接小朋友放學，而且，司機就坐在旁邊石階，放任小朋友自行上車，還疑似超載。事發就在新北市三峽區，這一帶只有這兩間補習班，兩間都成立30年，疑似因為競爭關係鬧不合。

三峽違規補習班負責人闖合法同業叫囂（圖／控訴業者提供）補習班陳姓負責人表示，大概鬧了5分鐘，然後她現在一直質疑是說我們在跟蹤她，前負責人她有在講說她們就直接把這邊的學生直接載走，有6年的時間除了防疫兩年之外，其他的時間她是幾乎每年都在報教育局消防局衛生局，說我們這裡哪裡不合格。

被控訴的補習班因為未立案，所以都是在民宅內帶班，實際前往現場詢問，業者關上門，沒出來回應，但在補習班另一個據點外，可以看到私車就停在外面。

補習班陳姓負責人表示，之前的學生(從對方)過來他是說，她那邊只要沒有帶功課做就會打他們，有的還用水管打，然後還會被關進小黑屋裡面。

三峽違規補習班負責人闖合法同業叫囂（圖／民視新聞）教育局社會教育科夏治強科長表示，教育局接獲通報三峽區小學士補習班未立案經營，立即列管三處地址，啟動重點稽查，並於十月一日會同警察、消防單位聯合稽查，現場未見交通車載送或學生上課，後續再複查未見補習情形。近期查獲其中一處未經許可辦理課後照顧，已依兒少法裁罰六萬元並公布場所名稱，限期六個月內申辦設立。教育局將持續派員複查、依法嚴懲違規，並呼籲家長選擇合法補習班，共同守護學童安全。

但究竟為何補習班未立案，還可以存活30年都還繼續上課，這也讓外界滿頭問號。

