「未竟之約」邱勤庭紀實攝影師生懷念展 回望台南老街生活記憶

邱勤庭紀實攝影課程的學員以影像延續邱勤庭未完成的城市書寫。(圖／社大提供）

記者林怡孜／台南報導

一場承載思念與承諾的紀實影像展「未竟之約—用影像說城區故事」將於十一月一日在埕南二五登場。展覽以台南歷史街區為主題，呈現疫情前後城市生活的變遷，不僅是對地方文化的深情記錄，更是台南社區大學「台南紀實攝影」課程學員獻給已故授課講師、紀實攝影師邱勤庭的一場追思之展。

鏡頭下平凡的老牆與鐵門乘載著地方生活軌跡與時間痕跡。(圖／社大提供）

展名「未竟之約」，源自邱勤庭在最後一堂課上對學員的承諾「要從信義街開始，拍遍台南的老街」。然而邱勤庭因身體因素無法親自走完這段旅程，學員們便以影像完成這項約定，將師生共同的記憶與情感化作展覽中的每一次影像凝視。

邱勤庭曾獲金鼎獎，是深耕台南庶民文化的重要紀實者。自二０一八年起於台南社大開設紀實攝影課程，帶領學員走進街區、菜市場、廟埕、海港與熟悉卻常被忽略的生活角落，以鏡頭捕捉台南的日常與人情。他常說，紀實攝影不是追求完美，而是看見生活最真實的樣子。

課程期間，學員曾清晨搭船出海、走訪在地美食職人家中、跟著在地店家做生意、與街坊閒話家常。疫情期間，邱勤庭仍堅持帶著相機記錄街景的變化：戴口罩端咖啡的服務生、採買時保持距離的攤商與客人、冷清卻仍努力營運的小店。他相信城市的力量，就在看似平凡的生活裡。

邱勤庭紀實影像傳達直面現實的精神。(圖／社大提供）

台南社大表示，邱老師對紀實的熱情是一種面對土地的尊重與溫柔，他鼓勵學員不要只是拍照，而是陪伴、理解、然後再記錄。因此本次展覽不僅展示老師與學員的影像作品，更展出街區人物的故事與地方文化脈絡。

展期：二０二五年十一月一日－十一月十六日

地點：埕南二五（台南市中西區信義街二五號）