「未竟之路：聲生不息的迴音」 2025人權藝術生活節登場
文化部國家人權博物館第6屆「2025人權藝術生活節」自11月22日至12月14日在白色恐怖景美紀念園區登場，今（22）日舉辦開幕活動，文化部政務次長王時思、國家人權博物館館長洪世芳、策展人林宏璋、協同策展人吳文翠、攝影家劉振祥、MeimageDance藝術總監何曉玫、頑石劇團藝術總監郎亞玲及臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長林家田；政治受難者前輩張則周、陳中統、楊碧川、陳欽生、吳俊宏、洪武雄、高金郎；政治受難者家屬潘信行、戴康衢、歐陽煇美、李桂芬、黃旭宏、楊雄鎮等貴賓出席。
