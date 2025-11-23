「未竟之路：聲生不息的迴音」 2025人權藝術生活節登場

屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...

台灣新生報 ・ 16 小時前