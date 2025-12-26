未管制釀禍！廣東西江特大橋一家5口墜江罹難

事故發生後，相關單位隨即補設圍欄與警示設施。（圖／翻攝自微博＠新浪新聞）





中國廣東省江門市西江特大橋施工區日前發生重大意外，一輛載有一家五口的自小客車疑因施工便道入口缺乏明顯管制與防護設施，駕駛誤闖後直接墜入西江，車上「4大1小」全數罹難。

綜合陸媒報導，事故發生於12月13日13時許，車輛行經西江特大橋一處臨時搭建、用以銜接主橋施工的便道通道時，因現場未見有效的圍欄、阻擋或明顯警示，導致車輛誤入施工通道後墜江。相關單位獲報後展開搜救，但墜河車輛直到隔日才被打撈上岸，確認車內4名成年人與1名孩童均不幸罹難。

一家五口自駕出遊途中誤闖施工道墜江，車內4名成人與1名孩童不幸全數罹難。（圖／翻攝自微博＠新浪新聞）

據了解，罹難者為來自廣州的一家人，事發當天原計畫前往古勞麗水周邊遊玩，途中行經該施工路段卻遇上意外。有附近居民受訪指出，該處施工期間車輛進出頻繁，但管制相對鬆散，過去就有人擔心出入口若未妥善封閉、缺少防護，恐讓一般車輛誤闖釀禍，如今不幸成真。

事故發生後，當地相關部門已在通道入口緊急加設圍擋與警示，並對案發施工點要求全面停工，後續將釐清責任歸屬與安全管理流程。地方政府也表示，將全力協助家屬善後並同步展開調查，盼避免類似憾事再次發生。

