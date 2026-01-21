未簽「三點協議」 陳亭妃：突被要求簽署協議 代表互信不夠

政治中心／綜合報導

台南市長初選勝出的陳亭妃，昨天到台南市議會拜會，挺憲派議員，卻要求她簽下三點協議保證，陳亭妃只口頭承諾，並未簽名，林俊憲批評，這是台南的隱憂危機，不能裝作這個裂痕沒有看見，陳亭妃回應，有需求可跟她說，突然被要求簽署協議，代表互信程度不夠。

台南市長初選勝出的陳亭妃，前一天熱絡摟著議長邱莉莉，還跟20多位挺憲派議員，一一握手，就是要弭平「妃憲之爭」的裂痕。台南市長參選人（民）陳亭妃（1.20）：「我們希望期待的是台南要贏，而且我們議員一定要全壘打。」

民進黨立委林俊憲（圖／民視新聞）

不過，這趟「破冰之旅」，挺憲派議員要求她簽署3點協議，要求她和郭信良明確切割，不得輔選國民黨、其他黨籍候選人，支持黨團推出的正、副議長人選，不過，陳亭妃卻沒簽名，讓對手林俊憲無法接受。立委（民）林俊憲：「大家不能裝作這個裂痕沒有看見，確實需要候選人，我想要能夠去給他排除，因為畢竟這些議員在過去，他們都曾經受到傷害，我想這個恩怨是陳亭妃郭信良，他們所弄出來的，請益（賴主席），我相信賴主席一定叫她馬上簽吧。」

陳亭妃表示，簽署三點協議互信程度就不夠了（圖／民視新聞）

民進黨台南市黨部主委郭國文：「可以先簽一點然後保留一點，然後另外一點再談，各種方式可以處理，不要一下子說全簽或全不簽的這種方式。」台南市長參選人（民）陳亭妃：「我相信這個可能在很多的候選人身上，從來沒發生過，所謂的你要切割任何一個人，我要問的是人要怎麼切割，他們有什麼需要、有什麼需求，跟我說我絕對全都答應，但是應該不用簽下這三個字，這個好像已經互信程度就不夠了。」陳亭妃回應，有需求可以跟她說，突然被要求簽署協議，代表不夠互信，看來陳亭妃想整合地方，恐怕還有一段路要走。

