未納入客家幣範圍 新北議員籲不該停留客庄想像

中央推動「客家幣」政策，新北市未納入使用範圍。新北市議員黃心華表示，客家幣以打造「講客生活圈」、活絡客庄經濟為目標，政策立意正確，也從行政院相關資料中可見，客家幣發放至今已累積超過28萬份，整體消費金額突破9181萬元，顯示政策確實具備帶動效果與民眾接受度。中央客家幣政策不該停留在客庄想像，多數客家家庭早已融入都會生活圈，難以反映都會客家族群的實際生活需求。

黃心華指出，從實際制度設計與使用範圍來看，客家幣目前僅適用於特定縣市與「客家文化重點發展區」，採高度點狀式規畫，導致像新北市這類人口高度集中、客家族群呈現都會型分布的城市，反而難以實質參與政策，形同在制度上被排除在外。

新北市並非沒有客家族群，而是客家聚落樣態與傳統農村客庄不同，多數客家家庭早已融入都會生活圈，日常消費場域遍及商圈、市場與社區型店家。若中央仍以「是否劃入客庄區」作為政策資源配置的主要依據，不僅難以回應都會客家族群的實際生活需求，也與「打造講客生活圈」的政策初衷有所落差。

黃心華強調，客家幣的成功，不應只被視為文化補助的成果，而應思考如何讓語言與文化真正融入日常消費與生活場景。新北市具備人口基數大、行動支付普及、商業型態完整等條件，反而是最適合檢驗與升級「都會型客家政策」的重要場域，中央若長期忽略，等於錯失政策深化與擴散的機會。

黃心華呼籲中央相關部會，應盡速檢討客家幣的制度設計，調整使用通路與適用範圍，將新北市等都會型客家人口聚集城市納入整體規畫，讓客家政策不再停留於行政劃線與文化想像，而是真正走進民眾的日常生活，落實語言傳承與地方經濟並進的政策目標。

