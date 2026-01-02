未絕育最高罰25萬！新北遊蕩犬調查出爐 工廠犬管理成效曝

新北市動保處進行工廠犬調查。（新北市動保處提供）

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養管理情形，新北市動保處自去年2月起執行「114年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，至6月30日完成，調查分成兩部分，針對林口、淡水、新店、汐止及泰山等五個人犬衝突熱區，進行遊蕩犬調查與里長民意訪查，以及對三重、中和、新莊及樹林等工廠密集區域工廠飼養犬，進行「三合一」調查。結果顯示，五區中約73％的里長對犬貓飼養相關法規有基本認識，68％知曉遊蕩犬TNVR政策；而四大工廠密集區工廠飼養犬，其「三合一」覆蓋率皆高達95％以上，可見政策宣導成效良好。

為精進遊蕩犬管理，掌握遊蕩犬的數量、分布與潛在風險，動保處已於113年在瑞芳、平溪、雙溪及貢寮4區進行調查；今年選擇在林口、淡水、新店、汐止及泰山5個行政區，共195個里進行調查，盤點當地遊蕩犬數量、絕育比例等等，並透過里長問卷訪查，蒐集民眾對犬隻管理政策的意見。

新北市動保處進行遊蕩犬調查。（新北市動保處提供）

調查成果顯示，部分地區仍需持續加強遊蕩犬管理，動保處將繼續結合民間與地方力量，與相信動物協會合作協助捕捉遊蕩犬貓絕育，並與各里里長在社區及偏鄉共同辦理絕育活動，以多元合作方式持續提升犬貓管理效能。

工廠犬的管理也是調查重點，許多工廠為了安全防護或驅趕其他動物，飼養犬隻當警衛犬，但犬隻可能因繁殖問題或管理不善而成為遊蕩犬。因此選定新北市工廠數最多的三重、中和、新莊及樹林進行調查，約有1萬1000間工廠。動保處透過調查盤點工廠犬隻的「三合一」寵物登記、絕育、狂犬病疫苗接種情況，結果顯示4區共計469隻工廠犬，其「三合一」覆蓋率達95％以上，成效良好。未來可重新配置資源，以提升整體政策成效與執行力。

動保處表示，此調查能夠協助了解區域中的遊蕩犬情況，並研擬更適切的絕育計畫與管理措施，精準地從源頭減少流浪犬產生，並推動更完善的犬隻管理政策。同時呼籲飼主要做好「三合一」，如果犬隻沒有進行寵物登記，將可被罰3000元至1萬5000元；未絕育可處5萬至25萬元罰鍰；未施打狂犬病疫苗，可處3萬至15萬元罰鍰。

