未給加班費、單月延長工時達101小時 新北2企業累犯被罰20萬

〔記者黃子暘／新北報導〕落實勞權保障，才能創造雙贏職場。新北市勞工局長陳瑞嘉指出，市府公布今年第6波違法雇主名單，總計開罰259家業者，總罰鍰金額達1089萬5000元；違法名單中，「達岳運動用品」未依法計給勞工加班費，已5次違反同一規定，罰20萬元，另外「全勤流通」使勞工單月延長工時高達101小時，已4次違反同一規定，也罰20萬元，還有「漢唐集成」以定期契約聘僱勞工為由未採計年資，經認定退休金給付不足，逾30日法定給付期限，罰30萬元。

勞工局說，違反勞動基準法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法置備出勤紀錄；違反職業安全衛生法部分，以未提供必要安全衛生設施最普遍；違反性別平等工作法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施；違反勞工退休金條例部分，則以未依法給付資遣費為主；至於最低工資法部分，這次有2家業者計給勞工工資未達最低工資標準。

陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日公告新修正的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司，將加重裁罰金額20%；針對實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，即便是初犯，仍加重罰鍰從5萬元起跳，呼籲雇主遵守法令規定，違規名單已公告於「新北勞動雲」網站「違法雇主查詢」專區。

