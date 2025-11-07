未綁牢太空包過彎掉滿地 國道2號大竹匝道驚險未釀禍

國道2號大竹交流道大貨車載物不慎致12包太空包掉落 警方：未綁牢恐釀大禍。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於今（7）日10時54分接獲通報，指稱在國道2號東向大竹交流道東往北匝道內有大量太空包散落，占據車道影響行車安全。勤務中心立即派遣巡邏車前往處理，並同步通知工務段派員協助清除。員警抵達時，現場可見多個大型太空包散落於路面，情況相當危險，但所幸並未造成追撞或其他事故。

經查，肇事為58歲程姓男子駕駛的大貨車。程男載運太空包行經匝道彎道時，疑因綑紮不牢固，導致車上共有12個太空包在轉彎時滑落至路面。因太空包體積大且重量不輕，若後方車輛閃避不及，極可能造成重大事故，幸運的是當時車流量不高，未造成傷亡或損害。

員警與工務段人員立即展開排除作業，於12時23分順利將散落物清除完畢，恢復該路段正常通行。警方依據《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，對程男未確實捆紮載運物品之行為進行舉發，可處新臺幣3,000元至18,000元罰鍰。

國道警方提醒，用路人在運輸大型物品時務必做好綑紮與覆蓋措施，確保物品不會在行駛中滲漏、飛散或掉落，以避免造成交通障礙甚至危害生命安全，共同維護國道行車秩序與安全。(圖/警方提供)