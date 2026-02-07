未經同意翻拍林宅血案挨轟！主播怒斥「無良」 嗆：這段歷史稍有唸書的都知道

電影《世紀血案》剛辦完殺青記者會，演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏當時還接受媒體訪問。李鍾泉攝

電影《世紀血案》改編自台灣沉痛歷史「林宅血案」，但劇組拍攝前未取得林義雄及其家屬同意，演員李千娜受訪時更不慎失言，引爆輿論砲轟。主播張齡予今（7日）更在臉書痛批，「這段歷史只要稍微有唸書的人都知道，真相未解、不少當事人尚健在，卻還能在未經同意與尊重的情況任意『重啟』。」氣憤地說：「其心可誅，唯有抵制，無良。」

張齡予砲轟「任意重啟，唯有抵制」

張齡予今在臉書轉發林宅血案影視化的討論文，她也發表自己的看法說道，「任何時代，闖進家裡對手無寸鐵的老弱婦孺下手，都是無法被原諒的暴行。林家血案是那個年代統治者對台灣人殺雞儆猴的證明，台灣人因此噤聲多年。」

接著更氣憤地說：「這段歷史只要稍微有唸書的人都知道。真相未解、不少當事人尚健在，卻還能在未經同意與尊重的情況任意『重啟』。其心可誅，唯有抵制，無良。」

張齡予今在臉書談起林宅血案爭議。翻攝FB@張齡予

主播出身的主持人張齡予已為人母，對於林宅血案的殘暴格外憤怒。翻攝FB@張齡予

《世紀血案》劇組認了電影仍在後製

而引爆爭議的《世紀血案》劇組，主創團隊費思兔文化娛樂公司於今已正式發表聲明，認了的確未曾取得林義雄家屬同意，並針對工作執行過程中的疏失、溝通不周，向受波及的演員及社會大眾鄭重致歉，承諾會負起應有責任。只是劇組也強調電影仍處於後期製作階段，將持續與各界溝通，並虛心接受指正。



