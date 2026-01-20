未經授權使用「石虎抱抱」圖案！NET認了：全面下架

NET「石虎衣」遭控侵權惹議。（圖／翻攝自石虎抱抱～臉書）





本土連鎖平價服飾品牌NET近期推出新款「台灣系列」服飾，主打繡有石虎圖案的設計，不料卻遭網友指稱該圖案與知名LINE貼圖「石虎抱抱」角色外型高度相似。對此，「石虎抱抱」作者正式發聲回應，強調從未授權NET使用相關圖像，NET總公司隨後也承認審核流程疏忽，並已將爭議商品全數下架。

「石虎抱抱」作者：從未授權商業使用

「石虎抱抱」作者日前透過臉書粉專表示，近期接獲粉絲私訊通報，發現旗下的石虎角色「栗歐」出現在NET的服飾商品上，並發文強調：「問題是我們並沒有對貴公司授權」。

廣告 廣告

作者進一步指出，過去僅曾以教育推廣為目的，授權給火炎山生態館使用，並非提供商業用途，質疑NET在未經聯繫的情況下即使用相關圖像，呼籲相關單位正視此事。

NET承認設計審核疏忽

針對授權爭議，NET總公司回應表示，在設計與審核流程上確實出現疏忽，未能妥善確認圖像授權問題。目前相關商品已全數下架，並已向「石虎抱抱」原作者致歉，同時也正與對方討論後續是否有正式授權合作的可能。

更多東森新聞報導

日教授示警「今年小心大地震」 專家：台灣也要注意

網瘋傳「凹子底水怪」！生態池疑遭外來種「鱷雀鱔」入侵

週二迎大寒！3生肖絕地反攻 運勢爆棚大翻盤

