未經歷失去便懂死亡？范少勳曝 3 歲女兒「超強共情力」 驚呆唐綺陽曝四大共情星座

金馬男星范少勳與曾敬驊連袂上《唐綺陽談星私廚》為新片《失樂園》宣傳，曾敬驊在節目中分享，自己在片中飾演一名離開育幼院回到貧困老家的迷惘青年，當初會接演這角色是因為一段往事，他曾因為節目到誠正中學教少年犯表演課，原本以為這些孩子們會不敢表現，沒想到每個人竟都搶著想演男主角，曾敬驊說: 「我們一般大多從念書時會開始想，未來要怎樣到達一個高度，可是這群社會角落的孩子，其實是從低谷要到走我們的起點，那個努力其實很難被看見。」

范少勳也分享自己則是為了角色到兒少安置中心長時間蹲點，過程中遇到一個3歲的小孩在他面前尋短，范少勳說：「因為我女兒現在也才3歲，所以我很難想像為什麼有一個這麼小的小孩，可以這麼成熟講出這件事情，而且他知道他做這件事情的後果是什麼，真的讓我很衝擊。」兩個人如此強大的共情力，唐綺陽分析巨蟹、天秤、天蠍與雙魚是12星座中「共感力」最強的，范少勳更進一步透露自己女兒就是共情能力驚人，曾因路邊行道樹被砍而傷心不已。

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范少勳也把握機會詢問唐綺陽自己未來適合接演哪類角色，唐綺陽表示范少勳的金星與木星兩顆吉星合相，各種角色都值得嘗試而且都能帶給觀眾驚喜，唐綺陽說: 「如果跨國製作公司要找你合作更好，甚至未來你也可以嘗試副業，例如導演、歌唱或參與實境節目都相當適合。」曾敬驊則好奇詢問自己的旅行運，他透露之前每次出國，在旅行中都有很多的獲得與啟發，唐綺陽說：「你出國的運很好，可能會遇到一些奇怪的高人，當然也能夠得到充分的休息，更可以開拓你的眼界。」

除了有星座專家，碰上大廚索艾克兩人也把握機會點菜，曾敬驊點了麻婆豆腐，理由卻很中二，原因是自己是動漫迷，因為看了漫畫才想點這道菜，范少勳則選了白菜滷，不過主廚索艾克不照常規出牌，把白菜滷改造成日式下酒菜「鹽昆布漬白菜」，麻婆豆腐則用自製豆花重新詮釋，沒想到范少勳身為索艾克好友完全不留情面，試吃後只給出6分評價，他解釋因為麻婆豆腐對他來說太辣，而且原本期待吃到熱騰騰白菜滷，結果卻變成涼拌小菜，讓索艾克當場哭笑不得，只能無奈回應：「下次到你家另外煮給你吃。」