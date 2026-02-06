未經許可堆200噸家用廢棄物！新店林地成垃圾山 檢警搜索約談４人

台北地檢署指揮檢警約談４被告。（圖／方萬民攝）

台北地檢署偵辦安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司、豪萬環保公司涉嫌違反廢棄物清理法案件，於昨日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊並會同新北市政府環境保護局兵分9路搜索，拘提安城、木田、潔立安3家公司負責人黃中進等4名被告到案說明，新北市刑大也於今日（2月6日）下午2時43分將4人移送至台北地檢署複訊。

據了解，黃中進租下位於新北市新店區祥和路山地一塊林地保護區的空地以後，在未獲得許可證的情況下，於2025年1月起營運安城清潔社、木田清潔社、潔立安環保公司收取新店區各大社區的一般廢棄物（家用垃圾）以後，將此地當作中繼站，堆放收集的垃圾。

除此之外，黃中進更和豪萬環保公司合作，向其收取費用以後，提供此地區給豪萬環保公司貯存收取而來的家用垃圾。最後，因為路過民眾驚見此地堆放了大量的垃圾以後，察覺有異報案後才由檢方介入偵辦，當時該地已堆放了將近200公噸的家用廢棄物。

台北地檢署昨日指揮新北市政府警察局刑事警察大隊並會同新北市政府環境保護局兵分9路搜索，並拘提安城、木田、潔立安3家公司負責人黃中進與會計吳苡芯，豪萬環保公司的負責人蔡耀成與員工余進源到案約談，並於今日下午2時43分移送至台北地檢署進行複訊。

