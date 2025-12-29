未經許可採取土石遭罰300萬 高雄分署拍賣土地

陳男在高雄市美濃區持分的土地將進行拍賣。高雄分署提供



陳姓男子因未經政府機關許可違法採取土石，被高雄市政府經濟發展局以違反《土石採取法》相關規定，裁處300萬元罰鍰，由於陳男未依限期繳納，高雄分署查封其名下5筆位於美濃區持分土地，明(2026)年1月6日將舉行第三拍，底價117萬9000元，歡迎有興趣的民眾踴躍參與投標。

2022年至2023年間，陳男在高雄市美濃區龜山段與吉東段的土地上擅自採取土石，導致破壞土質結構，影響地基穩固、水源涵養及自然環境的保育功能，主管機關高雄市政府經濟發展局依《土石採取法》第36條規定，處罰陳男100萬以及



200萬的行政罰鍰，並限期於3個月內完成回填整復。由於陳男未依限期繳納罰鍰，被移送行政執行署高雄分署強制執行。

高雄分署接獲案件後，立即查封陳男名下5筆位於美濃區的持分土地，並依法進行拍賣程序。第一拍於今年11月11日進行，底價合計183萬元，但無人投標；第二拍於今年12月2日進行，底價降至147萬2000元，仍無人應買。第三拍預計於明(2026)年1月6日舉行，底價進一步調降至117萬9000元，歡迎對美濃地區土地有購買意願的民眾踴躍參與投標。

高雄行政執行分署表示，此次案件是為落實行政院「五打七安」政策的重要實踐之一。該政策旨在打擊黑金、槍械、毒品、詐欺等不法行為，同時保障治安、食品安全、交通安全、工安、校園安全、居住安全及資安，維護社會的安定與公義。

高雄分署強調，將持續對不法行為者的財產進行查封與拍賣，以彰顯法治精神與執法決心。分署呼籲民眾切勿心存僥倖從事非法行為，以免面臨法律制裁及財產損失，共同維護社會秩序與環境永續發展。

