未經開庭審理 黑箱憲判惹議

憲法法庭。（本報資料照片）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官在民國114年12月19日判決《憲法訴訟法》修法違憲後，讓憲法法庭滿血大復活，緊接著又公告，本周五憲法法庭將有另一件判決，但明明《憲法》增修條文規定由15位大法官組成的憲法法庭，如今少數大法官卻可關起門作成判決，也沒有做到多位前大法官要求的「開大門，走大路」，讓釋憲案公開及透明，明日的「憲判」不論內容為何，合憲性及公正透明已先惹爭議。

憲法增修條文規定，司法院設大法官15人，並以其中1人為院長、1人為副院長，由總統提名，經立法院同意任命之，目前大法官仍有7位懸缺未補足。

未料，現有的8位大法官中，謝銘洋、呂太郎等5人自行造法，將蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官踢出在外，自己關起門來，評議後作成「114年憲判字第1號判決」，並宣稱只有5位大法官也可組成憲法法庭，作成違憲與否的判決，這樣的憲法判決也引發相當大的爭議，但緊接著謝銘洋等大法官們又要未經開庭審理，閉門會議後，再次作成憲法裁判。

《憲訴法》111年1月4日施行，大法官改採憲法法庭審案，最大特色就是言詞辯論庭，也因此近年多起憲法法庭判決，都是經過辯論程序、憲法法庭直播後，再擇期公開宣示裁判結果。但謝銘洋等5位大法官卻刻意規避法庭審理，以審判核心事項，拒絕說明為何未遵守許宗力前大法官等人的準則，公開透明揭示所有待審案件的辯論庭期。

107年的《不當黨產條例》釋憲案，當時湯德宗、吳陳鐶、林俊益等5位大法官提出不同意見書，疾呼大法官要開大門，走大路，質疑多數大法官是否為政治服務、為執政黨？如今，謝銘洋等5位大法官閉門黑箱評議釋憲案的做法，恐沾染更多政治爭議，讓司法公信力蕩然無存。