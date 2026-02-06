未繳補充保費罰3倍判違憲 衛福部允2年內修法

憲法法庭今（6）日針對「全民健康保險法」第85條補充保費裁罰制度作出判決，認定現行以「應扣繳金額」作為罰鍰唯一基準且處以固定倍數的規定，因部分個案可能導致處罰過重，違反憲法比例原則，判定該部分規定違憲。主管機關衛福部社會保險司對此表示，將依照判決意旨於2年內完成修法，並要求健保署在法律修正前，針對個案裁罰應給予適度彈性，不再受限於固定倍數的限制。

土木包商未繳補充保費遭罰3倍 聲請釋憲

本起釋憲案源於一名全晟土木包工業負責人陳先生的個案。陳先生於2017年給付3名工人薪資時，未依規定扣取並繳納補充保險費。經健保署查核後，認定其應補繳約3萬1千元，因逾期未繳，遭依當時健保法規定開罰應扣繳金額的3倍，即約9萬3千元。負責人主張其屬每日給薪，實務上扣費困難且工人離職後難以追償，認為不論情節輕重一律處以固定倍數罰鍰顯失公平，進而向憲法法庭聲請釋憲。

憲法法庭判定違反比例原則

憲法法庭審理後認為，健保法第85條以應扣繳金額作為罰鍰計算的唯一基準，並處以固定倍數，未能考量違規情節的輕重、主觀過失程度或違規後的補救作為，可能導致部分個案處罰顯然過苛，不僅違反比例原則，更侵害了憲法保障的財產權。判決主文要求相關機關於判決公告日起2年內檢討修正，並在修法完成前，若個案裁罰有明顯過苛情形，應參酌判決意旨彈性調整，不再硬性適用固定倍數裁罰。

衛福部將研擬裁量基準 健保署統計此類裁罰僅5件

針對判決結果，衛福部社會保險司司長張鈺旋接受採訪時表示，補充保費收繳仍是健保制度穩定運作的基礎，但衛福部尊重並將依循大法官判決意旨進行修法。根據健保署提供的最新數據顯示，健保署依據健保法第85條進行裁罰的案件，從制度實施至今共計僅有5件。

張鈺旋指出，判決意旨非常明確，未來將轉知健保署在執行面上建立更細緻的裁量基準，讓罰鍰金額能與違規情節相稱，不再侷限於固定1倍或3倍的裁分方式。

修法空窗期採彈性處理

在法律正式修正通過前的過渡期，衛福部已明確表示，各機關及法院在面對相關個案判斷時，應直接參酌實際違規情節，裁處較為適當的罰鍰金額，不必受限於舊有條文的死板限制。此舉旨在確保在制度調整期間，既能維護健保法規的執行力，也能落實憲法法庭對於比例原則與人民財產權保護的要求。衛福部後續將蒐集各界意見，針對扣費義務人的責任歸屬與裁罰級距進行系統性評估，以完備未來的法規修訂工作。