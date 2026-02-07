「未繳補充保費3倍罰鍰」遭判部分違憲 衛福部2年內修法

記者簡浩正／台北報導

健保署補充保費裁罰遭判部分違憲。（圖／資料照）

健保「補充保費」未依規定扣繳且未於時限內補繳，依照現行《全民健康保險法》第85條規定會裁處3倍罰鍰，然而憲法法庭做出判決認定部分違憲，須於2年內修正。對此，衛福部表示，將依判決意旨修法。



憲法法庭昨公布「115年憲判字第二號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」，認定未於限期內補繳者，處3倍罰鍰之規定過於嚴苛，宣判健保法第85條「部分違憲」，限2年內修法。

健保法第85條規定，「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰」。

全案源於聲請人全晟土木包工陳姓負責人於2017年給付3名兼職員工薪資後，因該些薪資所得被歸為健保法第31條第1項第2款規定之非所屬投保單位給付之薪資所得，健保署通知限期補繳補充保費。但陳姓業者超過寬限期仍未補繳補充保費，健保署依健保法第85條規定，對陳姓業者處應扣繳金額3倍罰鍰。陳姓業者循序提起行政訴訟，被行政法院駁回確定。

陳姓業者認為，健保法第31條第1項第2款、第31條第2項、第85條，補充保費辦法第4條第1項，違反憲法第15條 「財產權」、第23條基本權利保障及憲法第153條「保護勞工政策」意旨，聲請法規範憲法審查 。

憲法法庭昨日做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定，以應扣繳之補充保險費金額為計算罰鍰金額之唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則。

判決指出，於此範圍內，牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民財產權之意旨有違。相關機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正。修正完成前，相關機關及法院於個案適用該規定時，應依此判決意旨，於有顯然過苛之情形，仍得參酌個案違規情節，裁處適當之罰鍰金額，不受規定所定按應扣繳金額1倍或3倍罰之限制。

衛福部社保司司長張鈺旋受訪時強調，「補充保費」仍是維持健保制度穩健運作的重要基礎，但衛福部會依照大法官判決方向去做相關修法檢討。



她補充說明，法律沒修正之前，還是要參酌個案違規情節來裁處適當罰鍰金額，後續會轉知執行作業的健保署，在個案違規判斷建立裁量基準，增加執行上的彈性。

