未能被聽見的樂章 《柏林製造》揭柏林愛樂二戰秘史記憶與救贖

台中國家歌劇院12月12日至14日全台獨家推出比利時紀錄劇場柏林《柏林製造》，以一則看似能被圓滿的遺憾為起點，帶領觀眾走入柏林愛樂二戰時秘史的裂縫，探索歷史、記憶與救贖，也是一場對歷史傷痕的深刻追問。

古典樂天團柏林愛樂日前來台，透過線上「數位音樂廳」全球直播。但早在80多年前，柏林愛樂就曾試圖在二戰期間直播演出。雖然當時最終未能如願，不過比利時紀錄劇場柏林(BERLIN)決定替歷史圓這段遺憾。

創作靈感來自柏林愛樂老舞監弗里德里希．莫爾(Friedrich Mohr)主動找上劇團，向創作團隊回憶起1933年希特勒上台後，柏林愛樂成了納粹政府宣傳工具，不但禁止演奏猶太作曲家作品，還要求解聘猶太演奏員。莫爾回憶，當6位猶太團員被解聘時，團裡無人挺身抗議；一位被解僱的團員告訴他：「我會記住朋友們的沉默，而不是敵人的言語。」這句話讓他一生都背負著「無勇氣者」的愧疚。

莫爾更提到，在蘇聯紅軍即將攻入柏林之際，柏林愛樂一度計劃將指揮與樂團分散至7個防空碉堡排練，同步演奏華格納歌劇《諸神黃昏》選曲〈齊格飛送葬曲〉，並用野戰電話傳送訊號到電台，由德國國家廣播電台直播。

就在劇團如火如荼準備以紀錄片方式重現這場「當年未能如願的直播」時，團隊卻赫然發現莫爾的故事似乎出現「潤飾加工」。事實是否如他所述？哪些是真實歷史？哪些又是他多年來對自己的辯護？比利時紀錄劇場柏林(BERLIN)以其標誌性的跨界敘事手法創作《柏林製造》，將真實與虛構交織，結合電影影像與劇場表演，再次挑戰觀眾對「真相」的想像。

歌劇院藝術總監邱瑗指出，事情的真相是否如這位昔日舞監所說，也許在不同時空與狀態下會有不同解答，但觀眾透過作品映照當代社會，相信會有啟發。邱瑗說：『(原音)這個劇場的作品讓我們在觀賞的時候不斷地會捫心自問，到底我們該做些什麼？而事實的真相是不是我們所見的那樣？我相信大家會對於不管是政治口水還是地緣政治、還是社會的各個現象這樣子的事情經常在發生，所以當我們在劇場裡面被感動的同時，我想我們也應該回望我們身處的這個社會，我們是不是應該站出來？我們是不是應該有所作為？我們的作為、我們的觀察能改變什麼？』

北美館前館長王俊傑力薦這部作品，強調《柏林製造》最動人的地方不在於重建當年的技術奇想，而是在多年後，由主人翁娓娓道來，既回應歷史命題，也置入當代視角，是一部兼具批判與反省的深刻之作。(編輯：鍾錦隆)