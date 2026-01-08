未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術 邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著

邊荷律父親驟逝，母親也因打擊太大病倒恐動手術，讓她心情相當沉重。（翻攝邊荷律IG）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律父親日前驟逝，她緊急返回韓國卻未能見到最後一面，沒想到母親也因打擊太大病倒，邊荷律今（8日）發文向粉絲道歉，自己必須先旁在家人身邊，言語間透露著悲傷，而粉絲則送暖，要她別急，大家願意等她回來。

邊荷律父親本月3日離世，緊急取消活動返回韓國奔喪，時隔多日尚未返台，今日她發文透露近況。

邊荷律難過說道，自己沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓她非常痛苦，原本是處理完父親後事後就會返台，未料母親也因為打擊太大生病倒下，還可能需要動手術，家中只剩身為獨生女的她可以照顧她，「所以我必須陪在她身邊。」

廣告 廣告

儘管家中遭逢變故，但邊荷律仍心繫粉絲，表示不想讓大家擔心，想快點回去，道歉說花了很久，真的很抱歉，「你們給我的應援，我都有好好收到。」

最後，邊荷律也感謝乖姐與Dorian公司，為了她調整了許多行程，承擔了所有的影響，讓她能夠安心、毫無顧慮地好好悲傷。她也再次喊話粉絲不要太擔心，承諾會很快帶著笑容回來。

她的不少啦啦隊好友們紛紛送暖，如金渡兒、李雅英等人都替他打氣，表示會等她回來；粉絲們也希望邊荷律不要急，好好花些時間處理悲傷情緒及陪伴家人，「我們會一直在這裡等妳」。

更多鏡週刊報導

經紀人對邊荷律下達「進食令」 原因曝光了：快吃...

網紅葉珂關了美顏特效！真實面貌曝光「真的隨便驗」 網酸：牆都扭曲了

蕾菈破相哀號「我的臉」！ 全因教貓後空翻...悲劇收場