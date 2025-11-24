▲未被列入綠藍對比民調，柯呈枋呼籲尊重真實民意。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨最新民調採綠藍「對比式」設計，未將具參選意願的縣府副手納入比對，引發彰化縣長擬參選人柯呈枋不滿。他表示，此舉簡化選情，也忽視其從基層公務員到中央、地方橫跨三十年的行政與立法經驗；若民調刻意少列具代表性、具支持度的人選，結果勢必失真，恐誤導民意。柯呈枋強調，民調應反映而非塑造民意，呼籲調查機制完整納入所有具參選意願且受社會關注的對象，以免偏離真正民意。

彰化縣長擬參選人柯呈枋表示，針對報導民進黨民調採綠藍「對比式」並未將我納入比對，且認為我與其他參選者屬性雷同、加入與否無差別，我要說，這樣的說法過於簡化。

柯呈枋說，「同款不同師傅。」雖然目前都在縣府體系，但我的路，是從基層公務員一步一腳印走出來的。歷任法務部科長、勞動部分署長、立法委員、縣府處長、副縣長，橫跨中央與地方、行政與立法，超過三十年實務經驗，政策思維與治理能力完全不同層次。這也是許多鄉親、基層公務體系、青年與專業團體期待我投入選戰的原因。

柯呈枋指出，更重要的是，若民調刻意少一位具代表性、具有實質支持度的人選，結果勢必失真，對彰化整體發展並非好事。我們不能讓民調變成「結果先決」、形式檢驗，民調應該反映民意，而不是塑造民意。

柯呈枋強調，我的立場始終一致，尊重機制、尊重專業，但更要尊重真正的民意，任何民調未完整納入具參選意願、且獲社會高度關注的人選，都可能造成結果偏差，甚至誤導民意。