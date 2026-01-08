未被列國民黨花縣長提名協調人選 何啟聖：坐實傅崐萁家族把持、壟斷花蓮

媒體人何啟聖。截自何啟聖臉書



記者周志豪／台北報導

孫文學校總校長張亞中辦公室主任何啟聖週一宣布爭取國民黨提名選花蓮縣長，但縣黨部今即宣布提名人選將由吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝以協調式民調決定，何因黨籍、戶籍不在花蓮未納討論。何晚間揚言，明將到中央黨部抗議。

何啟聖表示，週一已將爭取國民黨提名參選花蓮縣長宣言，親送黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，今天花蓮縣黨部卻在未與他溝通下，將他排除於提名機制外，對此一作法深表遺憾，亦提出嚴正抗議。

何啟聖認為，國民黨是一個以民主立黨、以制度為本的百年政黨，花蓮縣黨部作法已違背公開、公平、公正的原則，也嚴重傷害黨內民主的核心價值，坐實黨籍花蓮縣立委傅崐萁家族把持、壟斷花蓮的外界訾議。

何啟聖表示，自己要的不是保證勝出，而是公平參與，花蓮縣黨部應即恢復他參與黨內提名機制正當權利，回歸民主政黨應有程序正義，讓所有符合資格者，在同一制度下接受民意檢驗。

