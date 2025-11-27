未被告知用「醜圖」當得獎照 《NEW BAG！》設計者喊「不尊重」：不會領獎 新北環保局回應

新北市 / 林彥廷 綜合報導

新北市環保局去年8月舉辦環保兩用袋設計比賽，經重重評選，首獎由平面設計師陳振銘作品《NEW BAG！》得獎，並在今年7月上市。而稍早設計師發文表示，作品也得到「2025 年度 Taiwan Design BEST100 」的獎項，不過因為新北環保局未經過他同意，提供放在虎尾蘭上掛幾個環保購物袋的圖在頒獎、報導上使用，讓他不滿表示「不會上台領獎」、「我要站在這幾根虎尾蘭前面拿獎，我會覺得很丟臉，顯得很不專業。」對此，新北市環保局表示，「已與 Shopping Design 雜誌編輯群確認，其已選用作者提供之兩用袋圖片，以保有原作品之美感。」

控被用「醜圖」當得獎照 《NEW BAG！》設計師：不會上台領獎

陳振銘於社群平台中表示，設計新北市環保兩用袋今年拿到「2025 年度 Taiwan Design BEST100 」的獎項，而自己稍早回覆「不想上台拿這個獎項了。」

陳振銘提到，9 月 25 日 Shopping Design 編輯部來信通知，新北市環保兩用袋「NEW BAG！」獲得 2025 Taiwan Design BEST100 「年度設計」獎項的消息，當時人不在台灣，回到台灣後也第一時間告知新北市環保局。

陳振銘提到，11 月 24 日Shopping Design通知，需要出席人數，自己也第一時間告知環保局，但在今（27）日新北市環保局打電話告知他有一位股長要一起上台領獎，並告訴他，新北市環保局有提供給圖片在頒獎和報導使用，是放在虎尾蘭上掛幾個環保購物袋的照片，但卻未第一時間告知自己，但他本身就有提供照片。

陳振銘指出，因為新北市環保局上傳這些很不專業也很醜的圖也沒有告知，可能這些圖片在得獎當下卻會代表得獎者，這本來是一件好事，環保局想要透過這個獎項，再次傳播環保兩用購物袋都很好，「可是不想沒有告知的狀況下，這麼醜的圖可能會在得獎當下出現在我背後代表我，我覺得很不受尊重！」

陳振銘說，想像一下，現場有一百個設計師或設計團隊，都是秀出美美的專業攝影師拍攝作品圖或是合成圖，自己要站在這幾根虎尾蘭前面拿獎，會覺得很丟臉、顯得很不專業。這是一個設計獎項，環保局根本沒有在這個設計上動過任何一筆一劃，環保局還要他們的股長一起上台領獎。

陳振銘表示，Shopping Design 編輯部在流程上消息信件往返還有溝通上都很專業也注意細節，也很尊重很禮貌的說明所有消息，環保局的那張虎尾蘭和購物袋圖片網路上都能找到，自己得首獎的訊息也是公開資訊，希望環保局不要說他主張著作人格權來告他！「新北市環保局的各位長官們，你們真的那們喜歡上台，那就讓你們上台領獎好了！謝謝！」

新北環保局：確認會選用作者提供之兩用袋圖片

對此，新北市環保局回應，有關新北市環保兩用袋設計者陳振銘先生透過社群媒體反映事項，環保局今日已與Shopping Design雜誌編輯群確認，其已選用作者提供之兩用袋圖片，以保有原作品之美感。

新北市環保局表示，針對陳先生作品獲獎環保局與有榮焉，新版環保兩用袋已於114年7月鋪貨上市，普獲民眾好評，環保局對於兩用袋設計作品給予肯定及感謝，未來仍將持續邀請專業設計創作者共同參與，創造更多美學產品，提升市政感受度。

針對環保局的股長是否會一同上台領獎，新北市環保局在截稿前尚未回應，設計者陳振銘則回應「我不會出席，也不會領獎。」

