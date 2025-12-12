未被告知用「醜圖」 設計者嗆新北「不尊重」

新北環保袋NEW BAG奪年度設計獎。（圖／TVBS）

新北市今年7月推出的「NEW BAG」環保兩用袋因其簡約白色設計風格，不僅在環保局設計比賽中奪冠，更榮獲2025 Taiwan Design BEST100「年度設計獎」的殊榮。然而，這項原本值得慶祝的成就卻因為一張照片引發爭議。設計師陳振銘指控新北市環保局在未經他同意的情況下，向主辦單位提供了加上虎尾蘭背景的「醜圖」，且環保局表示將有股長一同上台領獎，讓他感到被冒犯而拒絕出席頒獎典禮。

新北環保袋NEW BAG奪年度設計獎。（圖／TVBS）

陳振銘表示，他在9月被告知獲獎，當時人在國外。回國後他向環保局表達了領獎意願，但在頒獎前兩個月，主辦方來信要求提供出席人數。11月27日，環保局回應將有股長一起上台領獎，更令他無法接受的是，原設計照片竟被加上了虎尾蘭背景。陳振銘認為，環保局提供的圖片非常難看，可能會在其他設計師面前代表他本人，讓他感到「可能會社會性死亡」。

陳振銘進一步指出，環保局的做法顯示出對創作者的不尊重。他強調，頒獎現場有上百位設計師都會展示專業作品圖，而他卻要在虎尾蘭前面領獎，感到丟臉且不專業。他更批評環保局在設計上沒有任何貢獻，卻要一同上台領獎，因此決定讓環保局自行領獎。

頒獎典禮於12日下午在三創生活園區舉行，陳振銘並未出席。新北市環保局也在頒獎前一週通知主辦方不會參加。在陳振銘與環保局窗口的對話中，環保局表示他們原本是要與設計師一起上台，但並未代替他領獎。後來環保局更傳訊息表示副局長想當面感謝陳振銘，但陳振銘直接拒絕了這個提議。

新北市政府環保局長 程大維。（圖／TVBS）

新北市環保局長程大維對此回應表示，原創者的精神和熱忱不應被抹滅，他們會進行更好的溝通。環保局也發表聲明強調，已將圖片保有原作品美感。這起原本是美事一樁、能推廣新北市形象並讓設計師獲得更多獎項的合作，卻因為一張加了「創意」的圖片，導致設計師無法接受而產生爭議。

