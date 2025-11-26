未被通知座談會爆衝突 張峻遭傅崐萁提告今警局做筆錄

議長張峻在臉書發文，今下午到警局製作筆錄。（取自張峻臉書）

國民黨立委傅崐萁上月在光復鄉舉辦災後重建特別條例座談會，議長張峻進場怒踢傅崐萁桌子。（資料照片）

國民黨立委傅崐萁日前在光復災區辦重建座談會，花蓮縣議長張峻不滿對方未通知地方民代，鄉親也被阻擋在外，憤而衝進會場踹桌子，隔天傅到地檢署提告傷害等罪。張峻今天在臉書發文，下午到警局製作筆錄，他表示會配合法律程序，但災民的事，他絕對不會沉默。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災持續復健中，10月27日下午傅崐萁、立委鄭天財等人在光復鄉大華村活動中心，舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，不過許多災民說不知道有這場會議，聚在場外抗議。

家住光復、本身也是災民的張峻當時說，也不知道有這場說明會，到場時還被擋在門外，便直接進場踹踢會議桌，怒罵「為什麼沒通知？欺負光復人是不是！」。隔天遭傅崐萁提告妨害公務罪、聚眾施強暴脅迫罪、傷害罪、強制罪、恐嚇罪、及集會遊行法妨害集會罪。

張峻在臉書發文，他收到警方通知，要到刑事警察大隊做筆錄。他會依法配合，但「災民的事，我絕對不會沈默」。

張峻受訪說，花了約1個小時做筆錄，警方播放當時蒐證影片，還將畫面放大，他仔細看，桌子根本沒有碰到傅，「不知道傅的驗傷單哪裡來？是不是造假？」

他接著說，「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」匡列300億元，感謝中央願意幫災民重建，不過受災戶房屋修繕補助35萬元遠遠不夠，希望重建條例有不足之處，縣府要重視，在明年總預算中編列。

