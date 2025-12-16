未補提大法官名單 藍批府失職

賴清德總統提出大法官人選，二度遭立法院院會封殺。（本報資料照片）

行政院長不副署《財政收支劃分法》再修正版釀憲政風暴，高雄市長陳其邁呼籲恢復憲法法庭運作，民進黨團幹事長鍾佳濱16日表示，在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會暴衝；藍委則痛批總統未提出第3波大法官名單已經失職。對此，府方表示會適時發布第3度提名訊息，期盼立法院能克盡憲政機關無可旁貸之職責。

去年10月底，包括司法院長在內，有7名大法官任期屆滿，大法官總額剩8人。賴清德總統去年8月底提名張文貞等7人，全數遭立院否決；今年3月，賴清德二度提出7名大法官人選，又被立院以意識形態偏頗等理由，再度封殺。

廣告 廣告

在此之前，由於立場親綠的大法官作出的釋憲案被質疑傾向府院，藍白去年底聯手通過《憲法訴訟法》修正案，明定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。法案遭府院批評違憲，也讓朝野對立引發的憲政爭議持續擴大。

繼行政院不副署《財劃法》被質疑違憲後，立法院會12日通過停砍退休公教人員年金案，外界也關注是否效仿《財劃法》不副署，行政院長卓榮泰昨已明確表示不會提覆議案。

對此，鍾佳濱表示，立院多項法案違背社會主流民意，甚至抵觸國家利益，類似這樣的法案，相信未來行政院在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用「手煞車」防止國會繼續暴衝。他認為，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的朝野僵局，喊話大法官們應該挺身而出，由憲法法庭做最後的憲法把關。

國民黨立委翁曉玲則反駁，強調「憲法法庭並沒有被癱瘓」，無法運作是因賴總統沒有提出適當人選，至今未提出第3波名單已經失職。至於閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事就該刪減他們的薪水。對於憲法法庭周五要做出判決，她不得而知，但依照現在的情況，大法官人數尚不足10人，不可以做出任何判決。

時代力量也強調，讓憲法法庭恢復正常運作是解決當前僵局的唯一途徑，呼籲賴總統盡速提出具高度專業與法學聲望的大法官名單，也呼籲在野黨停止惡意杯葛，理性審查人選。

外界關切賴清德總統是否會再提名補足大法官，總統府發言人郭雅慧說明，總統已兩度提名共14位大法官人選，均未獲立法院同意，有關第3度提名事宜，府將適時發布相關訊息，期盼立法院能克盡憲政機關無可旁貸之職責，共同維護憲政體制的穩定運作。