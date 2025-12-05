未裝第三方通報系統 桃園市消防局將按次重罰10萬元

cnews204251205a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

面對高風險場所火災威脅，桃園市目標是不容許人為疏忽，導致初期應變失效。桃園市消防局表示，過去案例證明，廠區內人為疏忽是火勢擴大，造成重大死傷關鍵因素。因此，依據《桃園市火災預防自治條例》第15條第2項規定，呼籲轄內公共危險物品管制量合計達1000倍以上的製造、儲存或處理場所，儘速於今年12月31日底前，完成廠區內「第三方通報機制」的建置作業。

市消防局表示，相關規定核心在於運用「科技設施，消弭人為疏失」。場所應設立火警訊號即時通報機制，當火警探測器動作時，訊號必須立即且同步通報管理權人、防火管理人、保安監督人，以及獨立的第三方業者。通報方式必須藉由第三方業者，另設「設備系統」，以自動推播方式（如APP或簡訊）傳遞給相關人員知曉。而第三方業者，是指獨立於場所及場所委託消防設備人員以外，由場所委任提供協助服務的專責單位。

cnews204251205a05

消防局科長吳佰餘表示，秉持「先行宣導，再行執法」原則，已於今年7月31日，在防災教育館辦理法令說明會，另在8月15日發函提醒並由所轄大隊前往宣達輔導協助業者，強化第三方通報機制。將於年底啟動「火警訊號即時通報」裝置檢查。

屆時，如檢查不符合條例第15條第2項規定者，將依條例第19條規定，處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並通知限期改善。若屆期仍未完成改善，將依法按次處罰。

消防局長龔永信表示，希望業者能視為強化自身安全、保障場所能永續經營的關鍵配置，共同打造一個更安全、更有韌性的工作環境。

照片來源：桃園市消防局提供

