未裝錨機 海鯤號仍出海測試

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」11月27日至28日出海測試，遭爆因錨機故障，出海竟沒有錨。國民黨立委徐巧芯12月1日怒轟，這是罔顧測試官兵的安全。海軍參謀長邱俊榮說，這次測試目的是高轉速，一般不會用到這個錨，而且測試時旁邊有戒護。但退役將領說，軍方及台船說法令人不敢領教，沒有錨就不符合航安規定，當然不能出海。

不影響平衡 12月中旬裝回

海鯤號日前風光進行5次海上測試，遭爆料在乾塢進行岸測時，錨機毀損，錨與錨鍊直接掉到地上，由於台船無法修復，因此送回原廠修理，後續所有的出港海測，艦上都沒有錨。

國防部長顧立雄昨日應邀至立法院外交暨國防委員會備質詢，徐巧芯詢問錨機回裝時間，以及缺少錨機是否對潛艦的配重、平衡造成影響？邱俊榮答覆，對配重、平衡沒有影響，錨機將於12月中旬回裝船上，日前出海測試是由台船、顧問與艦上官兵一起做決定。

徐巧芯質疑，問官兵可不可以出去測試？官兵怎敢說不可以，但他們心裡有數，才會對外爆料。

海鯤號違反航安規定做測試，一位退役軍方人士極表訝異。他說，錨就是煞車，錨機毀損送廠修理，就等於潛艦沒煞車，如果出港航道很窄，萬一有緊急情況要停，就要下錨。他推測，沒錨的海鯤號之所以敢測試，就好比試車前，把高速公路淨空，沒車才不必用煞車。

藍委批硬出海 疑掩飾跳票

至於潛艦錨機的運用，這位退役人士指出，淺水區錨泊，可固定船位；在深水區錨泊，當潛艦在水下伏擊時，若需要停留在原位置，而不動用推力，下錨同樣可固定船位。靠泊碼頭時，先下錨於外側，離開時收錨即可「移動船艏」。進出港時若遇緊急狀況可施放錨，再煞住錨鍊，可產生煞車效果。退役人士說，錨機屬於影響航安裝備，依海軍規定，航安若有疑慮，不得出海。

顧立雄答覆時指出，潛艦的錨與水面艦船錨功能不同，一般潛航時不使用，是航經狹窄水域或進出港時，因應緊急狀況作為減速使用，是多重的備援選項之一，由於軍方評估潛艦的主、備動力系統正常，且有拖船警戒及伴護兵力全程支援，錨機在這次浮航測試不是必要條件。顧立雄強調，錨機調校回裝之後，將以浮航方式測試下錨與起錨功能。

但徐巧芯認為，海鯤號在沒有錨機且有安全疑慮下出海，是為了掩飾進度跳票，硬要出海。顧立雄回應，原本進度是11月底要完成所有海測，現在已經做不到，所以沒有強行出海，也沒有政治性考量的問題。

藍委馬文君說，錨是所有船隻都列入的航安裝備，既然12月會裝回，應該待裝回後再測試，這樣才更安全。

唐華因潛艦案調職 防長否認

戰略學者張競認為，海鯤艦是否符合安全出港海試，不應僅由專案團隊、國外技協及海軍決定；因為這三者在本質上都是背負要讓海鯤艦盡快出廠交艦壓力之「利害關係者」，公信力必然會受到質疑，應由權責機關港務局核准。

至於前海軍司令唐華調職，是否因海鯤號進度跳票而被「拔官」？顧立雄說，唐華是轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」，人事異動都是總統做決定，他也和賴清德有討論。

顧立雄昨日亦主持「海軍司令任職布達交接暨授勳典禮」，新任司令蔣正國上將與原任司令唐華交接印信，正式履任。顧立雄肯定唐華任內戮力從公，積極推動海軍建軍規畫與兵力整建，全力配合國艦國造政策，完成多型艦艇交艦任務，有效提升海軍戰力。在新舊海軍司令交接場合，顧立雄並未特別提及海鯤號。