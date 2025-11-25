未見政院財劃法試算表 劉和然問蘇巧慧：新北吃虧敢反對？

蘇巧慧指稱藍白修法讓新北人均財政分配修成全國最低，劉和然反問：「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」（圖：劉和然臉書）

立法院朝野因為《財劃法》僵持不下，行政院長卓榮泰今（25）天痛批藍白「讓政府破產」；民進黨立委蘇巧慧指稱藍白修法讓新北人均財政分配修成全國最低。對此，新北市副市長劉和然表示，樂見蘇巧慧開始重視新北人均分配，他反問：「如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？」

劉和然在臉書發文寫道：「蘇巧慧委員的回應我聽到了，很高興聽到蘇委員這麼在意新北的人均分配。這正好證明了我的觀點：『不管是甚麼版本，只要讓新北市民吃虧，我們都會據理力爭！』現在最關鍵的問題沒有改變：試算表在哪裡？新北的人均分配會不會又是全國最後一名？請不要閃，也不要轉移焦點。」

劉和然強調：「制度要可長可久，財劃法不是做政治秀，而是要基於公平、透明、公開的數據。新北人口最多、責任最重，如果行政院版試算表公布，新北依然在最後一名，『我一定會反對，這是新北的底線，也是地方政府的良心。』」

劉和然說：「那我也想再次請教蘇委員：『如果民進黨的行政院版讓新北吃虧，妳敢不敢像我們一樣站出來反對？』新北不求特權，只求公平。分配額度不能讓新北人均預算再度墊底。這是我們必須守住的底線，也是新北市民應得的正義。」